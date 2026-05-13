MTPE ofrece 90 vacantes de empleo para adultos mayores este 14 de mayo: conoce los requisitos y horarios para postular

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un esfuerzo por fomentar la inclusión en el mercado formal, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) llevará a cabo este jueves 14 de mayo una jornada de contratación dirigida exclusivamente a la población adulta mayor.

El evento, denominado "Convocatoria Masiva Plateada", busca conectar la experiencia de este sector con empresas que ofrecen estabilidad y beneficios de ley.

La sede central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), situada en la avenida Salaverry n.º 655, Jesús María, será el punto de encuentro donde los postulantes podrán aplicar a diversas posiciones que requieren como nivel educativo mínimo la secundaria completa.

Entre los puestos disponibles destacan roles en atención al cliente, asesoría de ventas y cobranzas, auxiliares de producción y captadores, además de otras vacantes administrativas en distintos sectores económicos.

Requisitos y horarios para postular

Para participar de esta jornada laboral, los aspirantes no necesitan acreditar experiencia previa en los rubros mencionados, facilitando así el retorno al mercado de trabajo. El único requisito académico es haber concluido la educación secundaria.

Si desea postular, tome en cuenta las siguientes indicaciones:

Documentación: Debe portar su Documento Nacional de Identidad ( DNI ) vigente y llevar copias de su currículum vitae (CV) actualizado.

Debe portar su Documento Nacional de Identidad ( ) vigente y llevar copias de su actualizado. Lugar: La atención se realizará en el Centro de Empleo de Jesús María (Av. Salaverry 655).

La atención se realizará en el Centro de Empleo de Jesús María (Av. Salaverry 655). Horario: El ingreso y recepción de documentos será exclusivamente desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.

El propósito central de la convocatoria es ampliar el acceso a empleo formal para adultos mayores, resaltando que las capacidades y conocimientos adquiridos a lo largo de los años tienen un valor tangible para las empresas.

Zonas de cobertura y servicios gratuitos para el postulante

Las vacantes disponibles están distribuidas en empresas con operaciones en Pueblo Libre, San Isidro, Lima Centro, Lurín y Lima Norte. Estas organizaciones buscan integrar talento senior a sus equipos, valorando el compromiso y la experiencia que los adultos mayores aportan al entorno laboral.

Para facilitar el proceso de postulación, el MTPE ofrecerá de manera gratuita los siguientes servicios durante la jornada:

Certificado Único Laboral (CUL): Se entregará este documento oficial que consolida en un solo archivo los antecedentes policiales, penales y judiciales, además de la trayectoria educativa. Este certificado es clave para agilizar la verificación de datos en el sector público y privado.

Se entregará este documento oficial que consolida en un solo archivo los antecedentes policiales, penales y judiciales, además de la trayectoria educativa. Este certificado es clave para agilizar la verificación de datos en el sector público y privado. Asesoría para la búsqueda de empleo: Especialistas brindarán talleres para la elaboración de un currículum vitae efectivo y ofrecerán recomendaciones prácticas sobre cómo afrontar con éxito una entrevista de trabajo.

Estos espacios de orientación buscan potenciar las habilidades de comunicación de los asistentes, asegurando que su presentación ante los reclutadores sea sólida y profesional.

De acuerdo con el MTPE, esta acción representa un esfuerzo por modificar paradigmas sobre la edad y el trabajo, favoreciendo la integración de un segmento de la población que suele enfrentar barreras en el acceso a oportunidades laborales.