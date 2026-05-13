Voraz incendio en refinería de Cajamarquilla en Chosica: Siniestro dejó al menos 4 personas heridas

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de gran magnitud de se ha registrado en la mañana de este miércoles 13 de mayo en las inmediaciones de la refinería Cajamarquilla, ubicada en la avenida del mismo nombre, en el distrito de San Juan de Lurigancho-Chosica. Cinco unidades vehiculares de los bomberos se encuentran en el lugar atendiendo el siniestro.

Incendio en refinería de Cajamarquilla

Según información preliminar obtenida por Exitosa, el siniestro ha dejado al menos a cuatro personas heridas con quemaduras leves. Los afectados serían trabajadores de esta refinería de zinc, quienes ya se encuentran siendo atendidos por el personal médico.

Las extensas lenguas de fuego se habrían desatado a causa de una explosión en una zona de alto riesgo en donde había equipos eléctricos con energía. Las causas exactas, sin embargo, continúan bajo investigación de las autoridades.

En su plataforma, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGVBP) reportó el siniestro a las 7:17 a. m. enviando al lugar de los hechos un total de cinco unidades vehiculares (tres autobombas, una unidad de rescate y una ambulancia).

Las columnas de humo del siniestro se pudieron a apreciar desde largas distancias por los concurrentes de la zona. Imágenes difundidas del incidente también revelan que los heridos fueron evacuados con notorias lesiones en el cuerpo causadas por el fuego.

OSINERGMIN se pronuncia tras accidente

Tras reportarse el incidente, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) emitió un comunicado brindado detalles sobre su acción a realizar para atender el siniestro en la mayor fundición de zinc de Latinoamérica.

#LoÚltimo | Se ha reportado un incendio en la refinería de Cajamarquilla, la mayor fundición de zinc de Latinoamérica, situada en Lurigancho-Chosica.



Osinergmin, en su rol de regulador del sector energético y minero, ha desplegado de inmediato a su equipo de fiscalización en el... pic.twitter.com/DDNdpUCAyI — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) May 13, 2026

En su comunicado, la entidad supervisora informa que han desplegado un equipo de fiscalización para identificar el impacto del incendio en las instalaciones del lugar y evaluar el posible daño que pueda haber causado en los sistemas operativos, así como el cumplimiento de la normativa de seguridad.

"Osinergmin, en su rol de regulador del sector energético y minero, ha desplegado de inmediato a su equipo de fiscalización en el lugar para evaluar el impacto en la operación y verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad por parte del operador", se lee en el comunicado.

En conclusión, un incendio de gran magnitud registrado en la refinería ubicada en la avenida Cajamarquilla, en el distrito de Lurigancho-Chosica, causó alerta de los vecinos de la zona por las grandes columnas de humo que registraba.