Precio del dólar en Perú, HOY 13 de mayo: Así cotiza el tipo de cambio este miércoles

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ya seas un inversionista o un ciudadano de pie con deudas en dólares, conocer el precio de la divisa estadounidense para este miércoles, 13 de mayo, te permitirá tomar decisiones informadas y evitar pérdidas. En esta nota te contamos el tipo de cambio del dólar en Perú para hoy.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 13 de mayo?

La expectativa ciudadana ante el comportamiento del dólar se ha incrementado por la incertidumbre política iniciada desde las Elecciones Generales 2026, que después de un mes de desarrollarse aún no define a los candidatos que pasarán a segunda vuelta.

En este contexto, enterarte sobre el valor del dólar es clave tanto para ciudadanos que evalúan entre ahorrar en soles o diversificar en dólares, como para empresas e inversionistas que ajustan precios y márgenes según el desempeño de la divisa.

Para mantenerse informado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) es una fuente confiable donde puedes consultar el tipo de cambio oficial de compra y venta vigente en el país. Esta es la siguiente:

MIÉRCOLES, 13 DE MAYO Policía recupera camioneta robada que delincuentes utilizaban para asaltar en Miraflores Lee también COMPRA VENTA S/ 3.428 S/ 3.434

Aunque las cifras mencionadas arriba no difieren del valor con que cerró el dólar la jornada anterior, en perspectiva se puede apreciar que dicha cifra se trata de la cotización más baja en todo el mes de abril.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar paralelo HOY?

Mientras que el precio del dólar en el mercado interbancario se determina por factores como las tasas de interés en EE.UU. y la inestabilidad política internacional, su comportamiento es distinto en el mercado paralelo, donde operan las casas de cambio.

Según el portal cuantoestadoledolar.pe, el tipo de cambio del 'dólar Ocoña' es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra: S/3.420 y la Venta S/3.440

La moneda de Latinoamérica que más cae frente al dólar

El sol peruano es la moneda que más se ha depreciado frente al dólar en lo que va del 2026, con una caída del 2,01%. Según reporta Bloomberg, esto refleja principalmente un cambio en la percepción de riesgo local, más que un deterioro estructural de los fundamentos macroeconómicos del país.

Cabe destacar que esta depreciación no responde a un fortalecimiento generalizado del dólar en la región, ya que otras monedas latinoamericanas han logrado capturar flujos hacia mercados emergentes. Esto sugiere que la debilidad del sol es un fenómeno esencialmente local, vinculado al clima político peruano.