Más de 1200 muertes por accidente de tránsito en lo que va del 2026: Experto propone modificar el código penal

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pesar de la ola de delincuencia, sicariato y extorsión que cobra vidas casi a diario en todo el país, la mayor causa de muertes en el Perú continúa siendo los accidentes de tránsito. Y es que a pesar de que solo van cinco meses del 2026, ya se registra más de 1200 muertes a causa de este lamentable flagelo.

Esto quedó demostrado en los últimos días donde se registró cinco fallecidos por violentos choques en la Panamericana Sur. Dos se dieron en Villa El Salvador donde una combi impactó contra la parte posterior de un bus de transporte público, mientras que otros tres se reportaron a raíz del impacto de una miniván contra un camión de carga pesada.

Recomienda cambios drásticos en el código penal

Para conocer más detalles de esta alarmante preocupante, Exitosa conversó con el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, Carlos Villegas, quien brindó su parecer y compartió algunas alternativas de solución para frenar las muertes en las pistas.

De acuerdo a su parecer, una de las primeras acciones a tomar es modificar el código penal para que las penas por conducir en estado de ebriedad o bajo cualquier agravante que cause la muerte de un peatón, sean más severas.

"Hay que corregir con una nueva norma en el código penal. Todo está de cabeza y las personas que sufrimos accidentes de tránsito con lesiones graves, mucha gente en cuidados intensivos y con esos agravantes con choferes ebrios, que excedieron la velocidad, que se pasaron la luz roja sigue manejando vehículos a diestra y siniestra y siguen matando", indicó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, Carlos Villegas, advirtió que las capacitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y escuelas de conductores no estarían dando resultados, debido a... pic.twitter.com/Muel0xVBQq — Exitosa Noticias (@exitosape) May 13, 2026

Sanciones penales y reducción en papeletas

En esa misma línea, Villegas indicó que otro de los cambios sería bajar el costo de las multas ya que incrementarlas solo alimenta la corrupción en la Policía Nacional del Perú y otras autoridades. Además, se debe aplicar sanciones penales contra los infractores, las cuales existen, pero no son ejecutadas.

"Lo que debemos hacer es primero combatir la corrupción, mientras más suban las papeletas hay más corrupción de coimas. Solo 10 % de una UIT como máxima sanción, es decir 550 soles, pero deben haber sanciones penales más drásticas. Ya las hay, pero no las aplican y hay que aplicarlas", añadió.

En resumen, el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, Carlos Villegas, sugirió cambios drásticos en el código penal para evitar que sigan habiendo muertes por accidentes de tránsito.