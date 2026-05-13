Corredor Rojo cambia parte de su ruta por obras en la av. Nicolás Ayllón: Esto dice la ATU

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este miércoles 13 de mayo que los buses del Corredor Rojo cambiarán temporalmente su ruta a causa de trabajos ejecutados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate.

Cambios en la ruta 209 del Corredor Rojo

Mediante un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la ATU dio a conocer que los trabajos municipales iniciados en la Av. Nicolás Ayllón (Carretera Central) obligará a una modificación temporal de la ruta 209 del corredor Rojo.

Según indica la entidad de transporte metropolitano en su mensaje, a partir de ahora, los buses de dicha ruta solo llegarán hasta el paradero Ceres debido al cierre parcial de la avenida mencionada anteriormente.

1/2: #ATUInforma | Debido a trabajos ejecutados por la Municipalidad de Lima en la av. Nicolás Ayllón (Carretera Central), en Ate, los buses de la ruta 209 del corredor Rojo llegarán temporalmente solo hasta el paradero Ceres. pic.twitter.com/LH9RFrUg56 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 13, 2026

Asimismo, se precisa que los buses circularán por las avenidas Vista Alegre, Javier Prado y Prolongación Javier Prado en ambos sentidos. Igualmente, se indica que por ahora no habrá atención en los paraderos Tagore, Los Ángeles y Soldadura.

La ruta 209 del Corredor Rojo es un servicio clave para cientos de ciudadanos que se movilizan entre Ate y San Miguel, pasando mediante por los distritos de La Molina, Surco, San Borja, San Luis, San Isidro y Lince.

Ruta 209 del Corredor Rojo. Foto: difusión

Plan de desvío en la Av. Nicolás Ayllón

Con motivo de un proyecto de recuperación de espacios públicos por parte de la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se ha implementado un plan de desvío vehicular en coordinación con la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE).

El plan de desvío entró en vigencia el pasado 9 de mayo y contempla rutas alternas para vehículos pesados por las avenidas Esperanza, Nueva Esperanza y Marco Puente Llanos. Mientras tanto, los vehículos livianos deberán circular por las avenidas Central, 26 de Mayo y Santa María.

En ese sentido, la autoridad recomienda a los usuarios respetar la señalización y las indicaciones del personal operativo desplegado en la zona. Con ello, la institución señala que reafirma su compromiso por el tránsito seguro y ordenando de todos los ciudadanos.

En conclusión, la ruta 209 del corredor Rojo modificará temporalmente su ruta debido a trabajos ejecutados por la Municipalidad de Lima en la Av. Nicolás Ayllón.