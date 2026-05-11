Reconocida presentadora de TV murió tras una dura batalla contra el cáncer: Esto se sabe

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una reconocida presentadora y periodista murió a los 52 años tras su lucha contra el cáncer. Amigos y familiares le dieron el último adiós a la comunicadora quien dejó una huella importante en la televisión.

Periodista y presentadora de TV falleció a los 52 años

El periodismo y la televisión está de luto tras confirmarse el último domingo 10 de mayo, la muerte de Bianca Gambino, una querida presentadora a los 52 años, en plena celebración del 'Día de la Madre'. Pese a que no se dieron detalles de las causas exactas de su pérdida, 'La Red' dio a conocer que en los últimos dos años tuvo un diagnóstico de cáncer de colon que la separó momentáneamente de sus labores periodísticas.

Gambino deja un gran vacío en los corazones, no solo de sus televidentes, sino entre sus amigos y familiares, quienes la recuerdan como un referente de la televisión colombiana por su labor periodística y llegar a ganar un premio Simón Bolívar gracias a su destacada carrera profesional.

Asimismo, se la considera una de las figuras que marcó el nacimiento de CityTV en 1999. En aquel debut histórico, compartió set con el periodista Guillermo Villamil bajo el respaldo de la Casa Editorial El Tiempo.

"Lamento inmensamente la muerte de Bianca Gambino. Gran persona y periodista. Fue la cara de los inicios de City TV en Bogotá. Amable y generosa siempre", expresó el periodista Luis Carlos Vélez en su cuenta de X, tras tener conocimiento de la irremediable pérdida de la periodista de City TV.

Amigos y colegas de la TV le dan el último adiós

Tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, diferentes colegas se pronunciaron a través de sus redes sociales. Juan Lozano, actual director de La FM y quien en su momento fue el director de CityTv que le permitió tener su debut en televisión, expresó sus condolencias.

"Con enorme tristeza recibo la muerte de nuestra adorada Bianca Gambino, con quien iniciamos City Noticias. Ella nunca había estado al aire y apostamos por ella por su talento, credibilidad y dulzura. Te recordaremos siempre Bianquita", escribió.

Asimismo, el Círculo de Periodistas de Bogotá manifestaron su pesar con sentidos mensajes: "Abrazamos a su familia, a sus amigos y a todos los colegas que tuvieron la suerte de trabajar con ella".

¿Quién fue Bianca Gambino?

Gracias a su carisma y profesionalismo, Bianca Gambino; además de ser referente de CityTv, hizo parte del equipo periodístico de CM&, donde continuó desarrollando su carrera en televisión colombiana y fue durante más de una década como presentadora principal.

A lo largo de su trayectoria recibió distintos reconocimientos dentro del gremio periodístico. Entre ellos, obtuvo el Premio Simón Bolívar en el año 2000 como 'Mejor Presentadora', uno de los galardones más importantes del periodismo en Colombia.

Años después, regresó a CityTv y en 2024 recibió un emotivo homenaje recreando su primera emisión, recordando su labor y legado ante las cámaras de televisión.

Adiós a Bianca Gambino. El fallecimiento de la querida periodista y presentadora de TV colombiana dejó en shock a más de uno de sus conocidos, quienes la recuerdan como una gran profesional que ayudó a transformar la manera de contar las noticias en Bogotá.