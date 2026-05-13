Fiscalía pide más de 10 años de prisión contra suboficial Luis Magallanes por homicidio del rapero "Trvko"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía decidió acusar al suboficial PNP Luis Magallanes Gaviria por el delito de homicidio simple en agravio de Eduardo Ruiz Sáenz, más conocido como "Trvko", durante las protestas ocurridas en octubre del 2025 contra el gobierno de José Jerí.

Tras formular la acusación, el Ministerio Público solicitó una pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva contra el efectivo de la Policía Nacional del Perú quien realizó el disparo que le habría quitado la vida al artista el pasado 15 de octubre.

Fiscalía pide más de 10 años de prisión por asesinato de "Trvko"

Aquella vez, las cámaras de seguridad del centro histórico de Lima permitieron observar con detalle como Eduardo Ruiz Sáenz, más conocido como "Trvko", perdiera la vida luego de recibir un dispar, que según la reciente acusación de la Fiscalía, fue realizado por el suboficial de tercera, Luis Magallanes.

En su momento, el integrante de la Policía Nacional del Perú alegó defensa propia al haber sido cercado y agredido por un grupo de manifestantes. Sin embargo, la defensa legal del rapero dejó en claro que la víctima se encontraba ajeno a esta situación por lo que señalaron que su muerte se trató de un uso excesivo de la fuerza.

Así lo indican en el comunicado publicado en redes sociales donde señalan que la imputación realizada por el Ministerio Público se sustenta en pericias forenses, necropsia y registros audiovisuales que confirman la tesis fiscal.

Fiscalía pide más de 10 años de prisión contra suboficial responsable de la muerte de "Trvko".

Reiteramos nuestra postura de que los hechos debieron ser investigados por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, atendiendo a que la muerte se produjo en el contexto de una protesta social y en circunstancias vinculadas al ejercicio de la fuerza estatal. La calificación adoptada por la Fiscalía Común no modifica la gravedad institucional del caso ni la necesidad de examinarlo bajo estándares reforzados de protección de derechos fundamentales.

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