Exfuncionarios de La Victoria detenidos por presunta extorsión habían sido acusados por comerciantes de Gamarra

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, la pdta. de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, indicó que varios comerciantes del emporio han denunciado ser víctimas de extorsión por exfuncionarios de la municipalidad de La Victoria, de los cuales algunos han sido detenidos por las autoridades.

Comerciantes de Gamarra denunciaron a exfuncionarios de La Victoria

El último martes 13 de mayo efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Ministrio Público realizaron un operativo como parte de las investigaciones en torno a la red criminal denominada 'Los Pulpos de La Victoria'.

Lo más resaltante de ello es que esta banda delictiva estaría integrada por el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, a quien las autoridades allanaron su domicilio. Asimismo, otras 14 personas fueron intervenidas, entre las que se encuentran funcionarios de la Municipalidad de La Victoria.

Hay que mencionar que la citada organización cobraría cupos a comerciantes formales e informales que laboran en distintos puntos del distrito, como aquellos que trabajan dentro del emporio comercial de Gamarra.

Acerca de ello, Saldaña dio a conocer que varios de estos trabajadores han denunciado ser víctimas de extorsión por exfuncionarios del municipio de La Victoria, de los cuales algunos ahora se encuentran detenidos tras el operativo anteriormente mencionado.

"Entre los detenidos hay varias personas que han sido sindicadas durante años por los mismos comerciantes informales como parte de estas organizaciones criminales. Llevamos años denunciando las prácticas de estas organizaciones criminales que cobran cupo por el espacio público, han ido en contra nuestra amenazándonos. A mí misma amenazándome de muerte", sostuvo.

"Hay varios elementos dentro de la organización municipal"

En tanto, subrayó que sí hay varios elementos dentro de la organización municipal en el área de Fiscalización y otras personas. Acerca de ello indicó que si se comprueba que los que han sido detenidos son culpables afirmó que "les caiga todo el peso de la ley".

Sin embargo, aclaró que también existen buenos elementos dentro del municipio de La Victoria y que por quienes han sido intervenidos "no por eso vamos a acusar a todos".

"Hay buenos policías, nosotros creemos. Muestra de esto es los que han llevado a cabo esta investigación. Pero, en la estructura como tal creo que hay cosas que no concuerda mucho y nos preocupa. Hacemos un llamado a la Policía y a la Fiscalía que concuerden bien la estructura que han presentado", afirmó.

Tras llevarse a cabo un allanamiento múltiple en el marco de las investigaciones de la banda criminal 'Los Pulpos de La Victoria', en el que fueron detenidos algunos funcionarios de la Municipalida de La Victoria, Susana Saldaña, pdta. de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, sostuvo que algunos de ellos fueron denunciados por comerciantes por extorsión.