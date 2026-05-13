Día Internacional de los Museos: Más de 50 recintos a nivel nacional abrirán sus puertas GRATIS el 18 de mayo

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las celebraciones globales por el Día Internacional de los Museos, el Ministerio de Cultura ha dispuesto el ingreso libre a más de medio centenar de museos administrados por el Estado en todo el Perú.

Esta iniciativa, que busca acercar el patrimonio histórico y artístico a la ciudadanía, permitirá que miles de familias participen en actividades culturales, talleres y recorridos guiados bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido".

El próximo 18 de mayo representa una oportunidad excepcional para redescubrir la riqueza cultural del Perú sin costo alguno. El Ministerio de Cultura (Mincul) confirmó que la jornada gratuita se aplicará en más de 50 establecimientos distribuidos en diversas regiones del país, facilitando el acceso a exposiciones que narran milenios de historia, desde épocas prehispánicas hasta el arte contemporáneo.

Planifica tu visita: ¿A qué museos puedes ir?

La oferta para este sábado es sumamente diversa y abarca desde grandes museos nacionales en la capital hasta centros culturales en zonas arqueológicas regionales. Según la información proporcionada por el Mincul, los recintos administrados por el Estado abrirán sus puertas para ofrecer experiencias diseñadas para todas las edades.

Para que tu experiencia sea exitosa, es fundamental revisar la lista oficial de instituciones participantes y sus respectivos horarios de atención. Al ser una fecha de alta afluencia, se recomienda acudir temprano, especialmente a los recintos con mayor demanda, para evitar colas prolongadas y asegurar el ingreso.

Actividades especiales y herramientas digitales

Más allá del ingreso libre, los museos han preparado una programación especial que incluye mediaciones culturales, talleres artísticos y presentaciones en vivo. El objetivo es que el museo no sea solo un espacio de observación, sino un lugar de intercambio y celebración de la diversidad.

Para conocer el detalle de los eventos en cada ciudad, el ministerio ha habilitado un enlace oficial donde los usuarios pueden consultar la agenda completa: https://museos.cultura.pe/día-internacional-de-los-museos.

Esta herramienta digital es clave para los ciudadanos que deseen organizar un itinerario que maximice su tiempo y les permita disfrutar de las activaciones temáticas propuestas para este año.

El Día Internacional de los Museos es mucho más que una fecha de gratuidad; es un recordatorio del papel vital que juegan estos espacios en la cohesión social y la educación ciudadana. Al participar en esta jornada, no solo se accede al conocimiento, sino que se fortalece el vínculo con nuestra historia y diversidad. Aprovechar estas iniciativas estatales es fundamental para democratizar la cultura y garantizar que el patrimonio peruano sea, verdaderamente, un recurso vivo al alcance de todos.