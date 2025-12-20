Explosivo en campo deportivo de SJM: Minsa dio de alta a dos de cuatro heridos

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud informó del estado de las cuatro personas que resultaron heridas producto de la detonación de un explosivo dejado en un campo deportivo en San Juan de Miraflores.

Estado de salud de heridos

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Minsa detalló el actual estado de los pacientes heridos, y relató que dos de estos han sido daños de alta.

Respecto al herido A. H. N., de 34 años, informaron que ingresó a las 21:34 con prioridad I, presentando trauma torácico y vascular, por lo que fue intervenido quirúrgicamente por trauma vascular en brazo derechos y actualmente se encuentra estable, bajo observación de cuidados intensivos.

En cuanto al paciente R. L. G. B., de 58 años, quien ingresó a las 22:01 con una herida por explosión, con sospecha de trauma abdominal y torácico cerrado. Actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico reservado.

En cuanto a los pacientes G. R. B., de 33 años, y A. V. C., de 19 años, fueron dados de alta. El primero tenía heridas en el hombro y muslo derechos, tras ser atendido en el tópico de cirugía se le suturó las heridas. En cuanto al mas joven, tenía una herida en el miembro superior derecho, por lo que fue suturado.

"El quipo multidisciplinario de salud del Hospital María Auxiliadora continúa trabajando de manera permanente para garantizar la atención oportuna, integral y especializada a todos los pacientes afectados", indicaron.

Delincuentes arrojan explosivos en SJM

Todo ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche del último viernes 19 de diciembre, cuando varias personas se encontraban dentro del campo deportivo El Churre participando de un compartir navideño.

Según la información preliminar, dos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta la fachada del local y lanzaron un objeto explosivo directamente hacia la puerta principal.

El estallido fue fuerte y generó pánico entre los asistentes. Algunos pensaron que se trataba de pirotecnia, pero segundos después se dieron cuenta de que era algo mucho más grave. La explosión dejó agujeros visibles en la fachada, presuntamente causados por las esquirlas del artefacto.

Vecinos de la zona salieron alarmados tras escuchar el estruendo y dieron aviso a las autoridades. En cuestión de minutos, la zona se llenó de patrulleros y ambulancias.

Producto del ataque, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato al Hospital María Auxiliadora, donde recibieron atención médica. Por ello, el Ministerio de Salud informó que dos de ellos ya fueron dados de alta tras haber sido suturadas su heridas, pero otros dos se encuentran bajo observación médica y uno, especialmente, con estado reservado.