Fiscal Miriam Parra denuncia amenazas y ataque: Ministerio Público condena atentando

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público denunció las constantes amenazas que viene recibiendo la fiscal Miriam Parra, quien sufrió un atentado que fue registrado por cámaras de seguridad. La Fiscalía brindó su respaldo a la funcionaria y condenó lo sucedido.

Fiscal amenazada

La magistrada del Segundo Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, detalló en conferencia de prensa que venía sufriendo de amenazas.

Recordó que, en abril, fue víctima de una atentado fallido, cuando un presunto sicario la siguió a bordó de una motocicleta, sin embargo, según el video de cámaras de seguridad, el oficial a cargo de su seguridad que la acompañaba desenfundó su arma generando que el sujeto huya.

Pero el hecho no quedó ahí, pues reveló que desde el 11 de diciembre viene recibiendo mensajes de un número desconocido mediante WhatsApp, en el que un hombre que asegura estar preso por acción de ella, le afirma saber su dirección y amenaza de muerte.

📢 #FiscalíaInforma | Fiscal de la Nación (i), Tomás Aladino Gálvez Villegas, reafirmó el respaldo institucional a todos los fiscales amenazados en el país. pic.twitter.com/zOpnEzhwDp — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 19, 2025

Ministerio Público respalda a fiscal

Durante la conferencia de prensa, Parra recibió el respaldo institucional del fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez; de la fiscal superior Azucena Solari; y del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, Miguel Ángel Gonzales Barbadillo. En la actividad también participó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

"Ahora estamos conjuntamente con el ministro del Interior que representa al gobierno, con el señor comandante de la Policía Nacional para condenar esos hechos y sobre todo para expresar nuestra solidaridad a todos nuestros fiscales, que sepan ellos que no están solos, que estamos todos como un solo puño y que estos criminales no se van a salir con la suya," sostuvo Gálvez.

Gálvez, a raíz de la situación que se vive en nuestro país, informó que se está buscando crear en el Ministerio Público una subespecialidad de fiscalías contra la extorsión y el sicariato que trabajaría en coordinación con la PNP. Ello, con el fin de diseñar estrategias de investigación y perseguir a los delincuentes: "Cazarlos, porque estos delincuentes no nos pueden ganar la partida".

#FiscalíaInforma | En conferencia de prensa, el Fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez Villegas, condenó el intento de atentado contra la fiscal provincial Miriam Parra Sudario y reafirmó la solidaridad y el respaldo del Estado a todos los fiscales amenazados. Asimismo, anunció... pic.twitter.com/zWyvXcPkFP — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 19, 2025

En ese sentido, Óscar Arriola, anunció que se reforzará la seguridad de la fiscal y expresó su rechazo a la situación que la viene afectando. Por su parte, la fiscal aseguró que continuará trabajando arduamente pese a estas amenazas.