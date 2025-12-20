SJM: Delincuentes arrojan explosivos contra campo deportivo 'El Churre' y dejan cuatro heridos

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La tranquilidad de una celebración se rompió de golpe tras un ataque con explosivos en San Juan de Miraflores. Un campo deportivo bastante conocido del distrito, llamado El Churre, fue blanco de un violento atentado mientras se desarrollaba una reunión por Navidad, dejando cuatro heridos.

Delincuentes arrojan explosivos en SJM

Todo ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche del último viernes 19 de diciembre, cuando varias personas se encontraban dentro del campo deportivo El Churre participando de un compartir navideño.

Según la información preliminar, dos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron hasta la fachada del local y lanzaron un objeto explosivo directamente hacia la puerta principal.

El estallido fue fuerte y generó pánico entre los asistentes. Algunos pensaron que se trataba de pirotecnia, pero segundos después se dieron cuenta de que era algo mucho más grave.

La explosión dejó agujeros visibles en la fachada, presuntamente causados por las esquirlas del artefacto.

Vecinos de la zona salieron alarmados tras escuchar el estruendo y dieron aviso a las autoridades. En cuestión de minutos, la zona se llenó de patrulleros y ambulancias.

Cuatro heridos y despliegue policial

Producto del ataque, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato al Hospital María Auxiliadora, donde recibieron atención médica.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones, pero se confirmó que todos estaban dentro del local al momento de la explosión.

Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron el lugar para evitar el ingreso de curiosos y permitir el trabajo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), junto a peritos de criminalística, quienes vienen analizando los restos hallados en la escena.

Aunque todavía no se ha determinado el tipo exacto de explosivo utilizado, por las características del daño no se descarta que se trate de una granada, información que será confirmada tras los peritajes correspondientes.

¿Ataque dirigido o advertencia?

Hasta ahora, no está claro si el atentado iba dirigido contra las personas que participaban en la reunión o si el objetivo real eran los propietarios del campo deportivo.

El local es conocido como El Churre, en referencia a Paulo Hernán Hinostroza Guzmán, exfutbolista y exalcalde de San Juan de Miraflores entre los años 2003 y 2006.

Esta situación ha abierto varias líneas de investigación. La Depincri de San Juan de Miraflores ya tomó el caso y será la encargada de esclarecer si se trató de un evento privado atacado directamente o de un mensaje intimidatorio relacionado con la administración del establecimiento.

