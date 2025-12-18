Miraflores: Caen peligrosos raqueteros tras asaltar a varias personas en el distrito

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Cuatro peligrosos raqueteros fueron capturados tras asaltar a varias personas en Miraflores, luego de una intensa persecución que involucró al serenazgo del distrito, al de San Isidro y a la Policía Nacional.

Raqueteros asaltan en calles de Miraflores

Todo ocurrió a la altura del parque Domodossola, en pleno corazón de Miraflores. Según los testimonios recogidos, varias personas se encontraban sentadas conversando con amigos cuando, de pronto, aparecieron los delincuentes.

🔴🔵Cuatro peligrosos raqueteros fueron capturados tras asaltar a varias personas en Miraflores, luego de una intensa persecución que involucró al serenazgo del distrito, al de San Isidro y a la Policía Nacional.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734... pic.twitter.com/g7C1txDaOt — Exitosa Noticias (@exitosape) December 18, 2025

Sin mayor reparo, los sujetos los amenazaron con armas de fuego y hasta con quitarles la vida si no entregaban sus celulares.

Las víctimas relataron que el asalto ocurrió en cuestión de minutos. Apenas diez minutos después de haberse sentado en el parque, fueron interceptados.

Los delincuentes no solo se quedaron con sus teléfonos, sino que también los intimidaron para obtener información adicional. El susto fue total.

Pero ahí no terminó todo. Tras robarle a este primer grupo, los raqueteros se dirigieron a pocas cuadras para asaltar a otro grupo de personas, también en la misma zona. La modalidad era clara y violenta, y el accionar parecía coordinado.

Capturan a raqueteros tras intento de fuga

Luego de los robos, las víctimas lograron alertar a las autoridades. Una unidad de serenazgo de Miraflores detectó la situación y dio inicio a una persecución.

De inmediato se sumaron agentes del serenazgo del distrito de San Isidro y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Los delincuentes intentaron escapar tomando distintas rutas y abordo de un vehículo rojo.

La persecución se extendió hasta la vía expresa, donde, a la altura de la Estación Canaval y Moreyra del Metropolitano, los sujetos intentaron deshacerse de un arma de fuego lanzándola durante la huida.

Los cuatro implicados —tres hombres y una mujer— finalmente fueron reducidos y capturados por las autoridades. Durante la intervención se les encontró más de ocho teléfonos celulares, presuntamente robados minutos antes.

Víctimas relatan el momento de terror

En la comisaría de Miraflores se presentaron varios agraviados, sumando más de ocho personas afectadas por estos asaltos.

Uno de ellos contó lo vivido esa noche: "Nos quitaron nuestros celulares, nos amenazaron con muerte y nos pidieron nuestras cuentas bancarias".

El mismo afectado explicó que acababan de salir del trabajo y solo buscaban un momento para conversar tranquilos en el parque cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

Tras una intensa persecución, las autoridades lograron capturar a peligrosos raqueteros que habían asaltado a varias personas en Miraflores, sembrando el miedo en el distrito.