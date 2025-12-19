RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
Capturado en flagrancia

Golpe al crimen en SMP: Cae presunto extorsionador con dinamita y municiones cuando amenazaba a comerciantes

Un presunto extorsionador fue capturado cuando amenazaba a comerciantes de San Martín de Porres. Al momento de ser intervenido se le encontró explosivos y municiones.

Presunto extorsionador de 23 años capturado en flagrancia
Presunto extorsionador de 23 años capturado en flagrancia (Composición Exitosa)

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 19/12/2025

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un joven con material explosivo, municiones y objetos que serían utilizados para extorsionar a comerciantes en una localidad de San Martín de Porres. Según las autoridades, dicho sujeto pertenecería a una banda criminal que ha causado terror en el distrito. 

Presunto extorsionador atrapado con municiones

Un nuevo operador del crimen cayó cuando se dirigía a cometer sus fechorías en el distrito de San Martín de Porres. El sujeto fue intervenido entre las intersecciones de las avenidas Santa Teresita de Jesús y Santa Verónica. 

Durante la tarde del viernes 19 de diciembre un joven fue capturado por las autoridades policiales y al ser inspeccionado se le encontraron diversos materiales usados en el crimen como explosivos y municiones. 

Según la información policial, los objetos incautados al presunto extorsionador serían usados para amedrentar y amenazar a comerciantes del distrito.

Se logró la identificación del detenido quien responde al nombre de Ángel Jesús Mendoza Lamas de 23 años. De acuerdo a la información de la Policía Nacional, el intervenido pertenecería a la banda criminal 'Los Cangrys del Callao'

Capturado en flagrancia

El hombre fue capturado cuando se encontraba martirizando a los comerciantes de la zona. Precisamente, el sujeto se encontraba en una ferretería a la cual exigía que cumpliera con demandas criminales.

Durante su detención los efectivos policiales incautaron ocho municiones de calibre 38 sin percutar y un cartucho de dinamita con su mecha explosiva.

Ante los peligrosos objetos incautados, la PNP tuvo que resguardar la zona como medida de seguridad. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) se dirigieron a la zona para proceder a la desactivación. 

Al presunto extorsionador de 23 años se le incautaron teléfonos celulares, tarjetas de débito, un POS, chips de celulares, un casco de motocicleta, prendas de vestir, entre otros objetos. 

Los negocios de la zona se encontraban amenazados por parte de la banda criminal. Los comerciantes recibían mensajes amenazantes, fotografías de sus locales, los cuales eran usados como métodos de intimidación para exigir pagos extorsivos. 

Mendoza Lamas se comunicaba con los trabajadores a través del aplicativo WhatsApp mediante el cual amenazaba y exigía cuantiosos montos de dinero.

El presunto extorsionador de 23 años fue capturado en flagrancia cuando amedrentaba a comerciantes de una ferretería. En su poder se incautaron teléfonos celulares, tarjetas de débito, un POS, chips, explosivos y municiones. La captura se dio en San Martín de Porres.

