Incendio en Ate: Senamhi alerta que contaminación del aire se desplazará hacia otros distritos

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta ambiental tras el incendio registrado en Ate, debido a que los contaminantes generados por el humo se vienen desplazando hacia otros distritos de Lima Este.

¿Qué distritos serían los más contaminados?

Luego del incendio ocurrido en una fábrica ubicada en Ate Vitarte que recibió diversas unidades de bomberos al ser catalogado en nivel 4, el Senamhi ha alertado a la población las consecuencias de este hecho de gran escala y su impacto en la salud.

De acuerdo con el reporte difundido por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), la nube de contaminación avanza principalmente hacia el noreste de la capital con una velocidad aproximada de 11.9 km/h, afectando zonas de Ate, El Agustino y Lurigancho.

El aviso forma parte del sistema de vigilancia atmosférica que realiza el Senamhi ante incendios urbanos y forestales, con el objetivo de monitorear la dispersión de contaminantes en el aire y advertir posibles riesgos para la salud respiratoria de la población.

📣#Aire #Senamhi #Minam En Lima, los contaminantes del aire generados tras el incendio en Ate se desplazan hacia el noreste de la capital a una velocidad de 11.9 km/h.



✅Se espera que los contaminantes del aire se desplacen hacia los distritos de Ate, El Agustino y Lurigancho. pic.twitter.com/fzCcou2Fkn — Senamhi (@Senamhiperu) May 22, 2026

Según los mapas difundidos por Senamhi, las partículas contaminantes PM2.5 consideradas peligrosas por su capacidad de ingresar a los pulmones presentan distintos niveles de concentración en Lima Este.

En otro reporte complementario, Senamhi precisó que parte de los contaminantes también se desplazan hacia el este a una velocidad de 4.1 km/h, manteniendo el riesgo de afectación en Ate y Lurigancho.

Las áreas cercanas al foco del incendio muestran niveles catalogados como "insalubres" y "muy insalubres", mientras que otros sectores presentan una calidad del aire moderada. Entre las zonas señaladas figuran Ate, Santa Clara, El Agustino y Lurigancho.

Senamhi recomienda evitar actividades al aire libre

Frente a esta situación, el organismo recomendó reducir o evitar actividades físicas al aire libre, especialmente aquellas que impliquen esfuerzo prolongado o intenso. Asimismo, instó a la población a protegerse cubriendo nariz, boca y ojos en caso de exposición al humo o presencia de partículas contaminantes en el ambiente.

El Senamhi explicó que este monitoreo se realiza en el marco de la Ley N.° 24031 y de los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente para enfrentar episodios de contaminación generados por incendios en Lima Metropolitana y el Callao.

Con estas acciones, el Senamhi indicó que la vigilancia atmosférica permite identificar las posibles áreas de afectación por la contaminación tras el incendio en Ate y brindar información preventiva a la ciudadanía ante eventos que deterioren la calidad del aire.