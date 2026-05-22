Koky Belaunde impacta al revelar que está casado desde hace años: "Tenemos una relación tan bonita"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente conversación con la periodista Magaly Medina, el reconocido estilista Koky Belaunde ha revelado detalles de su vida personal al manifestar que está casado desde los 18 años y tiene un par de hijas y nietas que forman parte de su círculo más cercano.

Revelaciones del estilista de las estrellas

Por medio de una entrevista con la conductora de televisión, la figura mediática ha contado diversas anécdotas que forman parte de su vida cotidiana con su familia. Algunas de estas historias que más a asombrado a la audiencia es que Koky Belaunde tiene esposa y es padre de dos gemelas desde los 19 años.

En palabras del estilista, define que el vínculo con la madre de sus hijas esta marcada de una etapa muy cercana y familiar "Vivimos una relación tan bonita, una relación tan linda". Incluso, dio detalles de su convivencia con una de sus hijas y nietas que le alegran la vida a sus 69 años.

Vida familiar como padre y abuelo

Koky Belaunde se define como un hombre "alejado de todos los escándalos" y asegura que siempre ha priorizado el bienestar de su círculo cercano que son sus hijas y esposa. Incluso, confiesa que no podría vivir sin ellas en su vida porque es alguien muy presente, especialmente en las actividades de sus nietas, viendo lo que van a usar, los artículos que les va a comprar y la comida que les va a preparar.

En la entrevista que tuvo en el podcast de Magaly Medina, reveló que tiene dos nietas gemelas a las que cuida "como una madre" porque alegran sus días pero también son muy traviesas al jugar en casa haciendo actividades propias de su edad.

La revelación del popular 'Koky Belaunde del Perú' generó gran sorpresa para la entrevistadora que le dijo que muchos de sus seguidores o gente que lo conocían podían creer que es homosexual. Sin embargo, el afirmó no prestar atención a lo que digan los demás porque se encuentra enfocado en sus proyectos laborales y familiares.

Incluso, aseguró que desde muy joven siguió consejos financieron que le ayudarán en su economía a largo plazo. Con esa idea en mente, se proyectó en el futuro viéndolo cercano y trabajando arduamente por conseguir bienes que puedan darle estabilidad a su familia.

Finalmente, estos detalles inéditos de la conversación entre Magaly Medina y Koky Belaunde siguen causando sorpresa en los usuarios al conocer un poco más a una de las figuras mediáticas que se mantiene vigente hasta el momento.