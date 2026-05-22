Reconocido cantante peruano es OPERADO de emergencia por dura enfermedad: "Estoy vivo de milagro"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El querido cantante y actor cómico atraviesa un momento crítico tras ser internado de urgencia debido a un severo cuadro de pancreatitis, luchando actualmente por su pronta recuperación tras someterse a una compleja intervención quirúrgica que resultó decisiva para salvar su propia vida.

La gravedad de un diagnóstico inesperado

La emergencia médica se originó cuando una piedra se desprendió de su vesícula, obstruyendo el flujo biliar y afectando gravemente su intestino. Esta complicación derivó rápidamente en una pancreatitis aguda, obligando a los médicos a realizar una operación inmediata para salvar la vida de Jim Maelo.

"Casi me muero, estoy vivo gracias a Dios. Tuve pancreatitis por una piedra que se salió de la vesícula y no dejaba fluir la bilis", declaró.

La inflamación severa en el páncreas provocó un dolor intenso que requirió la intervención inmediata de los especialistas. Los doctores actuaron con gran rapidez para evitar un fallo multiorgánico grave, logrando estabilizar al cantante después de varias horas de una cirugía de altísima complejidad.

El cuadro clínico obligó a los médicos a realizar maniobras precisas para limpiar el área afectada por la obstrucción biliar. Este procedimiento fue fundamental para frenar la infección interna que ponía en riesgo el bienestar del intérprete, quien se encontraba realmente aturdido por la situación.

Debido a la delicada naturaleza de este padecimiento, los galenos han enfatizado que el seguimiento postoperatorio resulta vital para asegurar una evolución favorable. La atención médica se ha centrado en controlar cualquier posible infección adicional que pudiera surgir durante este periodo tan vulnerable del cantante.

Perspectiva hacia una larga recuperación

Aunque el cantante logró superar la primera etapa crítica tras la operación, el camino hacia la salud total será extenso. El proceso médico requiere de al menos dos cirugías adicionales en las próximas semanas para asegurar la funcionalidad correcta de sus órganos internos.

A pesar del evidente debilitamiento físico tras el internamiento, el artista mantiene un espíritu guerrero y optimista. Su prioridad absoluta es completar el tratamiento médico necesario para retomar sus actividades profesionales y volver pronto a la televisión nacional con nuevos proyectos de humor cómico.

La familia y amigos cercanos han permanecido junto a él en todo momento, brindándole el apoyo emocional necesario durante su estancia hospitalaria. Su entorno espera que, con los cuidados adecuados y reposo absoluto, el cantante logre dejar atrás este episodio tan difícil de salud.

La recuperación de Jim Maelo operado de emergencia por grave pancreatitis requiere mucha paciencia. El cantante confía en superar esta dura enfermedad, agradeciendo por seguir vivo y enfocándose en sus futuras cirugías, esperando retornar pronto a los escenarios tras este grave diagnóstico de salud.