Mujer EMBISTE a su expareja con su camioneta POR CELOS: Viajaba en motocicleta junto a su actual pareja

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una escena que parece sacada de una película de furia y venganza terminó causando conmoción en las redes. Una mujer protagonizó un violento incidente luego de atropellar a su expareja con una camioneta, en un hecho que quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando todo tipo de reacciones.

Celos al volante

Una mujer embistió con su camioneta a una motocicleta en la que viajaba su expareja junto a su actual pareja y una menor de edad, en La Planta de Santa Elena de Uairén, en Venezuela. Según los reportes difundidos sobre el hecho, la mujer conducía una camioneta Chevrolet cuando vio a los tres ocupantes desplazándose en el vehículo menor.

El episodio ocurrió en plena vía pública y dejó al hombre herido tras el impacto. Las imágenes muestran el momento en que la camioneta embiste a los sujetos, quienes terminan tendidos mientras personas alrededor reaccionan con evidente sorpresa ante lo ocurrido. El video se convirtió en pieza clave para reconstruir lo sucedido y desató una ola de comentarios por la crudeza de la escena.

Tras el hecho, que rápidamente tomó notoriedad en plataformas digitales. Mientras tanto, las circunstancias exactas que originaron el incidente continúan bajo evaluación.

#Sucesos | En Santa Elena de Uairen, estado Bolívar, una mujer atropelló con su vehículo a su expareja porque andaba con su actual pareja en una moto y abordo iba una niña. #19May



Vía Luis Sucesos pic.twitter.com/bheHk5Dev1 — LLanero Informa (@llaneroinforma) May 19, 2026

Un conflicto que terminó en violencia

Presuntamente motivada por los celos, decidió impactar la motocicleta por la parte posterior, provocando que sus ocupantes salieran despedidos y cayeran violentamente sobre la pista. Testigos de la escena auxiliaron rápidamente a las víctimas tras el fuerte choque.

La menor de edad resultó afectada y tuvo que ser trasladada de emergencia en un vehículo particular hacia el centro de salud más cercano para recibir atención médica. Testigos quedaron en shock al presenciar la escena.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de las personas heridas ni sobre posibles acciones legales contra la presunta agresora. Tampoco se identificó a la responsable y las víctimas.

Video desata ola de reacciones

La difusión del video convirtió el caso en tendencia y provocó una avalancha de comentarios en redes sociales, donde usuarios expresaron indignación, sorpresa y exigieron esclarecer responsabilidades. La crudeza de las imágenes hizo que el caso trascendiera rápidamente más allá del lugar donde ocurrió.

Por ahora, el caso continúa generando repercusión mientras se espera conocer mayores detalles sobre el estado de salud del herido y las acciones que podrían derivarse tras el impactante episodio. Lo que comenzó como un conflicto entre exparejas terminó convertido en una escena de violencia que hoy sacude a miles en redes y vuelve a poner sobre la mesa hasta dónde puede llegar una discusión cuando estalla fuera de control.