Gobierno declarará en emergencia el mercado de combustibles ante alza de precios

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno alista un decreto supremo para declarar en emergencia la cadena de comercialización de combustibles en todo el país. La medida fue anunciada por el viceministro de Energía y Minas, Marco Agama, ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, en respuesta al fuerte incremento de precios y a la alta dependencia del Perú de combustibles importados.

Crisis de combustibles

Agama explicó que el Perú requiere alrededor de 240 mil barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda, pero la producción local apenas alcanza entre 42 mil y 45 mil barriles por día, sumando a Petroperú y empresas privadas.

Esta brecha obliga a importar la mayor parte del crudo, exponiendo al país a la volatilidad internacional. El conflicto en Medio Oriente ha agravado la situación, generando incrementos sostenidos en los precios.

Escalada de precios

Desde febrero, los combustibles han registrado alzas significativas: el diésel subió 70%, los gasoholes 78% y el GLP 43%. En cifras concretas, el diésel pasó de 8.58 soles a 14.18 soles, el gasohol de 7.07 soles a 12.5 soles, y el GLP de 1.75 soles a 2.40 soles.

Aunque en los últimos días se observa una ligera baja en el precio internacional del petróleo, que descendió de 104 a 97 dólares por barril, el Gobierno considera urgente intervenir para garantizar el abastecimiento.

El decreto supremo buscará asegurar un abastecimiento energético competitivo y establecer una lista de bienes esenciales vinculados a la movilidad y al consumo masivo. Entre ellos figuran el diésel B5, las gasolinas regular y premium, además de los gasoholes.

Subsidio a transportistas como medida de urgencia

En paralelo al decreto que declarará en emergencia el mercado de combustibles, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que el MTC habilitará un subsidio directo a transportistas para mitigar el impacto del alza de precios.

Se trata de una norma de urgencia que busca evitar el colapso del servicio público de transporte urbano e interprovincial, sectores que han reportado pérdidas por la caída en la demanda y el encarecimiento del diésel. El subsidio cubrirá parte del costo del combustible y se aplicará de manera focalizada, priorizando a las empresas que acrediten formalidad y cumplimiento de requisitos técnicos.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está a cargo de habilitar el subsidio destinado a trabajadores del sector transportes ante la crisis de combustible. Adelantó que la... pic.twitter.com/6QvSFgalyu — Exitosa Noticias (@exitosape) May 19, 2026

La pronta declaratoria de emergencia refleja la magnitud de la crisis energética que enfrenta el país. Con una producción interna insuficiente y una dependencia marcada de las importaciones, el Perú se encuentra expuesto a las fluctuaciones internacionales y a los conflictos externos.

El decreto buscará garantizar el suministro de productos esenciales y aliviar el impacto en consumidores y operadores, en un momento en que el costo de la energía se ha convertido en un factor crítico para la economía nacional.