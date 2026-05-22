Comas: mujer permanece internada en un hospital tras ser atacada por un perro pitbull en el sector de Collique

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lo que parecía una mañana rutinaria terminó en una escena de terror en el sector de Collique, en Comas, cuando una mujer de 46 años fue brutalmente atacada por un perro pitbull mientras caminaba rumbo a su trabajo.

Según denunciaron sus familiares, el animal se lanzó desde un segundo piso y la mordió en distintas partes del cuerpo, causándole heridas de gravedad que hoy la mantienen internada y a la espera de una intervención quirúrgica.

Denuncian antecedentes y falta de control

La hija de la víctima relató el dramático momento y aseguró que no era la primera vez que el animal atacaba a su madre. Además, explicó cómo ocurrió la agresión

"En realidad es la segunda vez que...Mi mamá estaba transitando de manera normal como cualquier persona la haría y el perro ya agresivo en sí, saltó del segundo piso y fue de frente a atacarla", declaró.

La familia sostiene que el perro ya había mostrado conductas agresivas anteriormente y que incluso otros vecinos habían sido víctimas de ataques similares. Según la hija de la afectada, el animal permanecía en el techo de la vivienda prácticamente sin control, lo que habría facilitado este nuevo ataque.

También denunció que, pese a conocer la identidad del propietario, este no habría querido hacerse responsable.

"Sabemos quién es la persona, pero no se quiere ser responsable. El día de ayer fuimos a su casa, fueron con policías, pero no se quiere ser responsable", sostuvo.

Espera cirugía y denuncian demora en atención

Tras el ataque, la mujer fue trasladada al hospital Sergio Bernales, donde su familia denunció demoras en la atención de emergencia. Su hija aseguró que la víctima ingresó por la tarde, pero recién recibió curaciones varias horas después.

"Mi mamá primero ingresó en una silla de ruedas y como no tiene SIS, no la atendían hasta que yo llevara los medicamentos... ingresó a las 6 de la tarde y la atendieron como a las 2 de la mañana", denunció.

Sobre el estado actual de su madre, añadió que se encuentra con mucho dolor. La joven también detalló la gravedad de las lesiones.

El caso ha generado indignación entre vecinos de la zona, quienes exigen que se determinen responsabilidades y se adopten medidas urgentes para evitar que otro ataque similar vuelva a ocurrir. Mientras tanto, la familia de la víctima espera justicia y apoyo económico para afrontar una recuperación que recién comienza.