Falleció periodista Mitzar Castillejos tras 14 días del ataque a manos de sicarios

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) confirmó el fallecimiento del periodista Mitzar Castillejos tras el atentado perpetrado por sicarios en la ciudad de Aguaytía en Ucayali. Su deceso ocurre tras 14 días del ataque armado en su contra.

Se trata del cuarto atentado en contra de periodistas en el Perú durante este 2025, evidenciando la crisis de inseguridad y la falta de garantías para ejercer el periodismo en el territorio nacional.

Crimen acabó con su vida

Tras 14 días del atentado en su contra, el periodista Mitzar Castillejos falleció este viernes 26 de diciembre, tras haber sido trasladado al hospital María Auxiliadora en la ciudad de Lima.

La lamentable noticia fue confirmada por la ANP, asociación que siguió de cerca su caso tras el atentado armado. El hecho ocurrió el pasado viernes 12 de diciembre donde dos sicarios abordo de una motocicleta intentaron quitarle la vida.

"Falleció periodista Mitzar Castillejos a 14 días del atentado contra su vida, cuarto asesinado en el 2025", indicó la ANP

#ALERTA



La @ANP_periodistas transmite sus condolencias a la familia, y exige a la @PoliciaPeru y a @FiscaliaPeru una investigación diligente para apresar a responsables pic.twitter.com/Ita9l0ikj3 — ANP Perú (@ANP_periodistas) December 26, 2025

La ANP brindó condolencias a sus familiares y exigió a la Policía Nacional y a la Fiscalía que realicen una investigación diligencia para capturar a los responsables del asesinato.

Según la información recogida, Castillejos ejercía su labora periodística al denunciar presuntas irregularidades en la actual gestión municipal de la provincia de Padre Abad.

Noticia en desarrollo...