Fallece actriz de Broadway que participó en 'El Rey León': Su novio fue arrestado al ser el principal sospechoso

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el repentino deceso de Imani Smith, actriz conocida que ganó gran popularidad por interpretar a Young Nala en el musical 'El Rey León' en Broadway cuando era niña.

Fallece Imani Smith a los 26 años

La comunidad del teatro de Estados Unidos se encuentra de luto luego que se conociera del fallecimiento de la artista Imani Smith quien dio vida al personaje de Nala en la obra musical 'El Rey León'.

A través de un comunicado, la Oficina administrativa del condado de Middlesex, Nueva Jersey señaló que el pasado 21 de diciembre, poco después de las 9 de la mañana, se realizó una llamada al 911 para reportar un apuñalamiento.

Tras esta alerta, las autoridades se apersonaron hasta el lugar de la emergencia en la que hallaron a la intérprete escénica con heridas de arma blanca, por lo que de manera inmediata la trasladaron al Robert Wood Johnson University Hospital, donde fue declarada muerta poco después.

Arrestan a pareja de actriz fallecida

Cabe señalar que, tras encontrar a la intérprete escénica sin vida, se arrestó a Jordan D. Jackson-Small, quien fue acusado de asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma para un fin ilícito en tercer grado y portación ilegal de un arma en cuarto grado.

Por el momento, Small permanece detenido en el Middlesex County Adult Correctional Center. Al respecto, los investigadores no informaron públicamente un posible móvil del crimen.

Familia de Imani Smith solicita apoyo mediante campaña

En una campaña de GoFundMe creada por la familia de la actriz, la tía de Smith, Kira Helper escribió que supuestamente fue "asesinada sin sentido por su novio".

Además, la familiar de Imani reveló que deja a un niño de tres años y una familia extensa, amigos, colegas y una comunidad en la que era muy querida.

"Era una persona vivaz, cariñosa y de un talento excepcional. Una verdadera artista de triple amenaza, se destacó especialmente por interpretar el papel de la joven Nala en Broadway, en El Rey León de Disney, una experiencia que reflejó la alegría, creatividad y luz que aportaba al mundo", se lee en dicho pronunciamiento.

Es en este contexto en que la actriz de teatro Imani Smith, quien dio vida al personaje de Nala en la obra musical 'El Rey León', fue hallada sin vida en su domicilio en Nueva Jersey, en Estados Unidos.