Carlos Anderson, congresista de la República y economista, perdió la vida a los 65 años

En la tarde del viernes 26 de diciembre se conoció que el congresista de la República y economista de profesión, Carlos Anderson, perdió la vida a los 65 años. Las circunstancias en las que se produjo su lamentable deceso aún no se ha confirmado.

Quería ser presidente de la República

Registrado actualmente como no agrupado, el parlamentario ingresó al Legislativo con el Partido Podemos Perú para el periodo 2021-2026, siendo su primera vez que resultaba electo. Sin embargo, se retiró del partido en 2022 e hizo lo propio con la organización política Perú Moderno hace unos meses atrás.

En entrevista para Exitosa, Anderson Ramírez expresó su intención de llegar a Palacio de Gobierno, presentando su precandidatura con Perú Moderno en diciembre del 2024. Aseguraba que pertenecía a una agrupación con liderazgo y con un acercamiento a la ciudadanía.

"La idea es poner las bases de un partido del siglo XXI, que use la tecnología, que escuche a los ciudadanos y estoy contento con eso. Eventualmente se darán las elecciones internas y competiré, porque yo quiero ser presidente del Perú. Regresé en 2009 para servir a mi país", expresó.

Por su parte, las redes sociales del Legislativo manifestaron su pesar por la partida del parlamentario. "El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez por su sensible fallecimiento. Que en paz descanse", indica el pronunciamiento.

Carrera profesional de Carlos Anderson

Nacido en Lima el 13 de junio de 1960, estudió la carrera de Economía en la Universidad del Pacífico, sin concluirlas, por un viaje que realizó a Inglaterra, donde consiguió un diploma como economista. Recibió un grande de Magister en Ciencias, con mención en Economía por la Universidad de Londres en 2017.

