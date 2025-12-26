Este fue el distrito con más contaminación por uso de pirotécnicos en Navidad, según el Senamhi

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 25 de diciembre, luego de las celebraciones por Nochebuena, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha señalado que Lima despertó con una densa capa de contaminante y reveló cuál fue el distrito más afectado por ello.

Niveles de polución aumentaron en 125% respecto al 2024

Según esta entidad, el uso masivo de pirotécnicos durante las fiestas navideñas de este 2025 provocó un incremento bastante crítico en los niveles de polución, superando en un 125% los valores registrados el año pasado.

En diálogo con Exitosa, el analista meteorológico del Senamhi, Hans Gómez, reveló que Puente Piedra fue el distrito con más contaminación por uso de pirotécnicos en Navidad.

"Se ha encontrado que la estación Puente Piedra ha alcanzado el pico máximo de 157 microgramos por metro cúbico aproximadamente a las 4 de la mañana", informó Gómez.

Según el representante de la entidad del Ministerio del Ambiente, Puente Piedra fue el distrito que presentó un aumento de más del 100% de la concentración de contaminación para el mismo periodo horario en comparación con el 2024, superándolo ampliamente.

Otros distritos que este año han presentado valores altos de contaminación son Pariachi y Santa Anita, con 109 y 112 respectivamente. Le sigue la estación de SMP con 102 microgramos alcanzados.

Puente Piedra es el distrito mayor contaminado por pirotécnicos en Navidad.

La consecuencia de los altos niveles de contaminación en estos distritos a raíz de la pirotécnica festiva por Navidad, según mencionó Gómez, es el agravamiento de la condición de salud de las personas que padecen enfermedades respiratorias y cardiológicas.

Ante ello, el Senamhi recomienda evitar exponerse ante dichas concentraciones altas de contaminación, sobretodo si padecen estos males.

Cifras de polución podrían incrementarse en Año Nuevo

Pero estas cifras alarmantes de contaminación del aire en Lima recién empiezan a emergir, pues podrían incrementarse para las fiestas de fin de año.

"Dadas las experiencias que hemos tenido, el periodo de quema de productos pirotécnicos suele ser un poco más amplio en Año Nuevo. Sin embargo, se tiene un pronóstico de condiciones de estabilidad atmosférica, lo que propiciaría un incremento o mayor acumulación de estos contaminantes", explicó.

Es importante señalar que la presencia de un mar frío y patrones de vientos débiles también han sido factores para generar una estabilidad atmosférica, que impidió la dispersión de los contaminantes y, de esta manera, favorecer su acumulación sobre la superficie urbana.

