Bomberos atendieron 177 emergencias durante el 25 de diciembre: "Las cifras a nivel nacional van a crecer"

Alarmante resultado. La llegada de la Navidad no solo trajo consigo un momento de unión familiar, también fue testigo de una serie de incendios que se reportaron en Lima, Callao, Ayacucho e Ica, durante las 24 horas del jueves 25 de diciembre.

Sin dudas el de mayor impacto y conmoción fue el reportado la tarde de ayer en el distrito del Rímac, donde un almacén clandestino de productos químicos se redujo a cenizas, generando afectaciones a los vecinos que residen en la cuadra 11 de la Av. Francisco Pizarro, a pocas cuadras del emporio comercial de Caquetá. Lamentablemente, se prevén más de estas emergencias para la llegada del Año Nuevo, según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Cerca de 180 incendios solo en el día de Navidad

En entrevista con Exitosa, el director de Imagen Institucional del CGBVP, Cmdt. Leónidas Telenta, realizó un balance de las intervenciones realizadas por los "hombres de fuego" en el día de Navidad, revelando cifras más que preocupantes porque podrían ser superadas con el pasar de los días.

"A lo largo del día 25 hemos tenido 177 emergencias, en lo que va del día 26, 17 emergencias, lo cual hace un total de 194 emergencias que viene atendiendo el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Solamente estamos acá mencionando Lima, Callao, Ayacucho e Ica, las cifras a nivel nacional van a crecer un poco más", advirtió.

En diálogo con Exitosa, el director de Imagen Institucional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, comandante Leónidas Telenta, informó que atendieron 177 emergencias durante el 25 de diciembre en Lima, Callao, Ayacucho e Ica.



📻 95.5 FM

— Exitosa Noticias (@exitosape) December 26, 2025

Sobre el hecho que se produjo pasada las 3:00 p. m. del día 25 de diciembre en el Rímac, el oficial de los Bomberos detalló que han trabajado más de 150 agentes de diversas compañías de Lima y Callao, logrando controlar las llamas, aunque al haber sido un almacén sin autorización, no se contaba con la información sobre qué tipo de materiales permanecían en su interior.

En ese sentido, destacó la labor de los miembros de su institución, quienes una vez se expusieron ante el peligro con tal de salvaguardar la seguridad de los vecinos rimenses, y dejando a un lado a sus seres queridos en una fecha tan especial como es la Navidad.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Ante la ocurrencia de un incendio en el lugar donde te encuentres, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Además, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, la institución recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Conforme pasen las horas y llegue el día de Año Nuevo se estima que las cifras que puedan duplicarse, es importante no solo tener en cuentas estas recomendaciones, sino también no generar situaciones que puedan provocar un incendio, como el uso irresponsable de pirotécnicos o la quema de basura en la vía pública.