Arlette Rujel, exMiss Grand Perú 2024, alegre por la llegada de su primer bebé: "Contando los días para conocerte"

A vísperas de la Navidad, Arlette Rujel, exMiss Grand Perú 2024, compartió un emotivo video en el que reveló que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé y expresó su emoción por esta nueva etapa en su vida.

Arlette Rujel se convertirá en madre

La modelo peruana recurrió a sus redes sociales para anunciar que se convertirá en madre por primera vez. A través de un audiovisual reveló que espera a su primer hijo con el director de certámenes de belleza Renzo Vargas.

A través de su cuenta oficial de Instagram la joven de 26 años compartió su alegría por la llegada de su primogénito y mostró una serie de imágenes del proceso que atravesó durante que supo sobre su maternidad, entre las que destaca sus visitas que hizo al médico, los sueros que se puso en el centro de salud y las radiografías que le sacaron para confirmar su dulce espera.

En la descripción del clip escribió un sentido mensaje en el que da a conocer el tiempo de gestación que tiene y sus ansías por ya tener entre sus brazos a su futuro bebé. "21 semanas y contando desde ya los días para conocerte", escribió y musicalizó esta grabación con el icónico tema de Juan Luis Guerra, 'La Bilirrubina'.

El video difundido por la también profesora de modelaje rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores y el mundo del espectáculo. Vale recordar que, Rujel ya había revelado su embarazo en el programa 'Mande Quien Mande', conducido por María Pía Copello, donde confirmó que tenía cinco meses de embarazada y recibió las felicitaciones.

¿Quiénes son Arlette Rujel?

En primer lugar, Arlette Rujel es una modelo peruana nacida el 1 de septiembre de 1999 en Callao. Actualmente se desempeña como profesora de etiqueta social y asesora de imagen. Sus primeros pininos en las pasarelas los realizó a los 13 años.

En 2022, ganó el título de Reina Hispanoamericana Perú y en 2024 fue Miss Grand Perú. Además, formó parte del programa televisivo El reventonazo de la chola. Asimismo, logró lanzar su línea de ropa Égalité y ejerce docente en la escuela de modelaje de Marina Mora.

Es así como mediante un video en sus redes sociales, Arlette Rujel, exMiss Grand Perú 2024, reveló que se convertirá en madre fruto y que tiene 21 días de embarazo fruto de su relación con el director de certámenes de belleza Renzo Vargas.