Tragedia en Cañete: Joven fallece tras ir a pescar con su padre a playa Chocaya durante viaje por Navidad

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una familia de Andahuaylas, como parte de la celebración de Navidad, decidió viajar a la playa Chocaya, en la provincia limeña de Cañete, sin saber que uno de sus miembros perdería la vida tras ir a pescar con su padre.

Joven fallece tras ser arrastrado por ola

El martes 23 de diciembre, a pocos días de la Nochebuena, un joven de 23 años, identificado como Miguel Ángel Leguía Guzmán, junto a su padre, decidieron ir a pescar a la mencionada playa, ubicada entre el kilómetro 92.5 y 93 de la Panamericana Sur, cerca de Asia y Cerro Azul.

Sin embargo, en su intento de retornar a la orilla, el fallecido fue sorprendido por una ola que lo terminó arrastrando hasta una zona de peñas sin posibilidad de escapar, frente a ello su progenitor intentó auxiliarlo, pero la fuerte marea impidió su cometido. El mar tan solo devolvió su billetera y chompa.

El occiso había finalizado sus estudios en la carrera de Administración en la Universidad José María Arguedas y había llegado un día antes de perder la vida junto a su familia para celebrar Navidad y Año Nuevo. Esto correspondería a un compromiso que se le hizo a su difunta abuela que consta en viajar periódicamente Huancayo, Andahuaylas o Cañete.

Padres solicitan ayuda para el rescate de su hijo

Según informó Latina Noticias, los padres del joven que murió han solicitado apoyo para rescatar su cuerpo a fin de trasladarlo a su natural Andahuaylas. "Quisiera que me apoyen para poder rescatar a mi hijo, su cuerpo, para poderme llevar y darle su cristiana sepultura", expresó el papá de la víctima.

Adicionalmente, el progenitor sostuvo que al día siguiente de la desaparición de su primogénito vinieron salvatajes posiblemente de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes realizaron sus labores por una hora con moto acuática, pero no lograron encontrar a Leguía Guzmán.

Inclusive narró que hasta a los pescadores le suplicaban para que les pueda brindar apoyo en la búsqueda, sin embargo, tampoco hallaron al egresado de la carrera de Administración. Ahora, la familia espera recibir la ayuda de las autoridades.

Como vemos, un joven que decidió ir a pescar junto a su padre a la playa Chocaya falleció tras ser alcanzado por una ola que lo arrastró hasta una zona de peñas, pese a que su progenitor intentó auxiliarlo, no pudo. Ahora la familia solicita apoyo a las autoridades para rescatar su cuerpo.