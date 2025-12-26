Osiptel autoriza baja de líneas móviles relacionadas a extorsión y estafas

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha oficializado un nuevo procedimiento que permite dar de baja líneas móviles y bloquear celulares relacionado a la extorsión y la estafa tras el pedido de las autoridades.

Nuevo procedimiento

La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 134-2025-CD/OSIPTEL, busca fortalecer las acciones contra delitos como extorsión y estada, garantizando que las empresas operadoras respondan de manera ágil a los pedidos de entidades como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Penitenciario.

La normativa se da en medio del estado de emergencia, en el que se venían suspendiendo servicios móviles vinculados con actividades ilícitas.

¿Qué ordena?

La nueva resolución establece una directriz clara y permanente que obliga a las operadoras a proceder rápidamente ante la notificación de las autoridades competentes.

El objetivo principal es frenar el uso de las líneas móviles en actividades delictivas organizadas, en concordancia con el Decreto Supremo N° 018-2025-IN, que fija los lineamientos para la baja y el bloqueo de equipos terminales involucrados en crímenes.

El procedimiento que indica Osipte, contempla que una vez recibido el informe de la autoridad correspondiente, la orden se traslada a la empresa operadora mediante el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

La operadora dispondrá de un plazo máximo de un día calendario para dar de baja la línea o bloquear el equipos móvil implicado. La respuesta rápida tiene el fin de limitar el tiempo en el que los delincuentes puedan seguir utilizando estos dispositivos para actividades ilícitas.

Cabe señalar que se prevé un proceso inverso, es decir, si la entidad competente solicita la reactivación del servicio o el desbloqueo del equipo deberá realizarse en un plazo igual. Ello, siempre que la solicitud se realice dentro de los 90 días posteriores a la baja.

El mecanismo permite flexibilidad en caso de que se determine que la línea o el dispositivo no están relacionados con actividades delictivas o si se resuelve la causa que motivó la suspensión.

Un punto a resaltar es que la disposición obliga a las empresas operadoras a informar al usuario afectado por todos sus canales de atención, detallando la fecha y el motivo de la medida, la entidad que lo solicitó y los medios para presentar consultas u objeciones.

Es así, en medio de una situación de violencia donde reina la delincuencia, que Osiptel decidió autorizar la inmediata baja de líneas móviles relacionadas con los delitos de extorsión y estafa.