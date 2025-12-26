Temblor remece Perú esta noche: AQUÍ el epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo sentido HOY viernes

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Continúan los movimientos telúricos en el Perú. El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un nuevo temblor en Perú este viernes, 26 de diciembre. En la siguiente nota conoce cuál es la magnitud y el epicentro de este sismo.

Sismo sacude Perú este viernes 26 de diciembre

Un reciente reporte del IGP, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que se ha registrado un movimiento telúrico alrededor de las 7 y 35 de la noche este viernes 26 de diciembre de una magnitud de 4.8 en la escala de Richter, a 52 kilómetros al suroeste del puerto de Supe, en Barranca, Lima.

Además, se señala que tuvo como profundidad 29 kilómetros y tuvo una intensidad de III en la escala de Mercalli, es decir, fue percibido como un sismo significativo. Asimismo, presentó una latitud de -11.11 y una longitud -78.09.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descarta cualquier alerta de tsunami tras este sismo registrado en Barranca.

Un dato que siempre es relevante recordar es que el Perú, al encontrarse en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, razón por la cual es importante que la población se encuentre preparada y se adopte una cultura de prevención, a fin de reducir riesgos en futuros movimientos de mayor intensidad.

COEN-INDECI se pronuncia ante sismo

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), a través del módulo de monitoreo y análisis, indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en el mar peruano.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.8 ocurrido a 52 km al SO de Supe Puerto, Barranca - Lima. pic.twitter.com/oBmqayE7GA — COEN - INDECI (@COENPeru) December 27, 2025

En tanto, INDECI puntualizó que, tras un sismo, es importante mantener la calma, así como también evaluar la situación y colaborara con los demás.

De la misma manera, instó a los vecinos de Barranca y distritos cercanos que se mantengan alejados de ventanas, repisas u objeto que pueda caer o rodar en la vía de evacuación, así como a tener siempre a la mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín de primeros auxilios.

