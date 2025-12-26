Temblor remece Perú HOY: AQUÍ el epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo sentido este 26 de diciembre

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un nuevo temblor en Perú este viernes, 26 de diciembre. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro de este último movimiento telúrico que sorprendió a más de uno en el país.

Sismo sacude Perú este viernes

De acuerdo al más reciente reporte del IGP, el temblor que sacudió la zona centro oriental del país, se dio alrededor de las 11:31 a.m. de este viernes, tuvo una magnitud de 4.7, precisamente a 5 kilómetros al noreste del distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad, en el departamento de Ucayali.

Asimismo, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional, informó que este último movimiento telúrico tuvo una profundidad de 138 kilómetros con una latitud de -8.43 y una longitud de -75.12 grados, teniendo una intensidad nivel III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0824

Fecha y Hora Local: 26/12/2025 11:31:38

Magnitud: 4.7

Profundidad: 138km

Latitud: -8.43

Longitud: -75.12

Intensidad: III Curimaná

Referencia: 5 km al NE de Curimaná, Padre Abad - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 26, 2025

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Ucayali?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro del temblor en Ucayali se produjo en Curimaná, Padre Abad. La entidad también anunció que no se reportan daños hasta el momento y continúan con un monitoreo constante en zonas vulnerables de la región.

Ante el incremento de la actividad sísmica, pidió a la ciudadanía mantener la calma, seguir los protocolos de evacuación y priorizar la seguridad de niños, adultos mayores y personas vulnerables en caso de una emergencia.

Reporte del COEN-INDECI sobre el último temblor en Perú.

¿Cómo actuar ante un temblor?

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Además, recuerda que ante un movimiento telúrico de mayor intensidad, debes permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse durante la emergencia.

Mochila de emergencia.

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, como el más reciente registrado en la mañana de este viernes en Ucayali con una magnitud de 4.7.