Pedro Gallese llegó a Colombia y dejó clara su ambición con Deportivo Cali: "Vengo a hacer historia"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, ya se encuentra en Colombia para unirse formalmente al Deportivo Cali. En su arribo, respondió a un medio nacional y manifestó su deseo de dejar un legado en el pórtico del 'Decano', que no consigue ser campeón del fútbol colombiano desde el 2021.

Llega tras seis años en EE.UU.

A su arribo a tierras 'cafeteras', el golero de 35 años fue recibido por un enviado especial del programa Fútbol en América. En el avance de las declaraciones que ofreció, manifestó sus expectativas a su llegada y la intención de dejar huella en esta institución.

"Muy contento. Un proyecto nuevo, un reto nuevo para mi carrera y quiero hacer historia aquí en el Deportivo Cali. Que vuelva a la gran historia que tiene, es un grande de Colombia y vengo a hacer lo mejor por él", sostuvo el arquero de la selección peruana.

Convertido en un referente del Orlando City de la MLS de Estados Unidos, el portero y el club llegaron a un acuerdo al final de esta temporada para no renovar. El cuadro caleño aprovechó su condición de libre, para llegar a un acuerdo y anunciarlo la semana anterior, lo que se concretará con la firma y exámenes médicos.

Antes de que unos seguidores del cuadro verdiblanco lo reconocieran, tuvo tiempo para asegurar que dará lo mejor de sí para ayudar a su nuevo equipo a conseguir sus objetivos. "Voy a darlo todo, muchas gracias también por el apoyo que he recibido en las redes sociales y vamos por por cosas importantes", expresó.

Tercer país para el 'pulpo'

Sus buenas actuaciones con Juan Aurich de Chiclayo le permitieron dar el salto al exterior, firmando a mitad del 2016 con los Tiburones Rojos de Veracruz. En la entidad jarocha permaneció dos años y medio, regresando a inicios del 2019 al Perú para jugar por Alianza Lima, de donde volvió a salir, esta vez a Estados Unidos.

En 2020 firmó con Orlando City, ganándose la titularidad de inmediato y en uno de los porteros más importantes del torneo. Con los 'leones' consiguió su único título en el exterior, al ganar la U.S. Open Cup en 2022.

A su arribo a Colombia, Pedro Gallese declaró para un medio peruano que lo esperó y manifestó su deseo de hacer historia con Deportivo Cali. El portero de la selección peruana quiere ayudar a que el 'Decano' vuelva a ser campeón del fútbol colombiano.