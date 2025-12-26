Loreto: Balsa con 2 mil turistas colapsa en lago durante paseo recreativo por Navidad

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la provincia de Requena, región Loreto, una balsa flotante colapsó con más de 2.000 turistas a bordo durante un paseo navideño en el Lago Avispa. La estructura, hecha de madera, comenzó a hundirse de manera repentina, obligando a niños, jóvenes y adultos a lanzarse al agua para salvarse. Otros lograron sujetarse a los bordes de la plataforma para evitar ser arrastrados por la corriente.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento de pánico, con gritos y personas huyendo desesperadas. Aunque no se registraron víctimas mortales, varios pasajeros sufrieron golpes y heridas leves, y terminaron empapados y en estado de shock.

Falta de medidas de seguridad

Testigos denunciaron que el establecimiento turístico no contaba con personal capacitado para atender emergencias ni con protocolos de control adecuados. La ausencia de chalecos salvavidas y de supervisión oficial fue señalada como una de las principales causas que agravaron el riesgo.

Los ciudadanos cuestionaron que este tipo de centros recreativos operen sin garantizar condiciones mínimas de seguridad. El incidente expuso la precariedad de la infraestructura turística en la región y la necesidad de reforzar la fiscalización.

Gran parte de una balsa flotante se hundió en el Lago Avispa, en la provincia de Requena.



— Exitosa Noticias (@exitosape) December 26, 2025

Reacciones y pedidos de sanción

Tras la difusión de las imágenes, los afectados solicitaron la intervención del Ministerio Público y de las autoridades competentes para que se dispongan diligencias de fiscalización en establecimientos similares. Exigen que se identifique a los responsables y se sancione a los negocios que operan sin cumplir estándares básicos de seguridad.

El accidente pone en discusión la responsabilidad de los operadores turísticos y el rol de las municipalidades en la supervisión de actividades recreativas, especialmente en fechas o festividades de alta demanda.

Impacto en el turismo local

Loreto es una región que depende en gran medida del turismo, especialmente en fechas festivas. El accidente en el Lago Avispa amenaza con afectar la confianza de los visitantes y pone en riesgo la reputación de los destinos amazónicos. Para los pobladores, la tragedia evitada debe servir como advertencia: sin controles adecuados, la promoción turística puede convertirse en un peligro.

El colapso de la balsa en Requena revela la fragilidad de las medidas de seguridad en centros recreativos de Loreto. Aunque no hubo víctimas mortales, el susto y las heridas leves de los turistas evidencian la urgencia de reforzar la fiscalización y sancionar a los responsables. La Navidad, que debía ser un momento de celebración, terminó convertida en una experiencia traumática para miles de personas.