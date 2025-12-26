Tragedia navideña en Surquillo: Taxista falleció por presunto paro cardíaco y vehículo impactó contra peluquería

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la Navidad, en Surquillo, un taxista falleció tras sufrir un aparente paro cardíaco lo que conllevó a que perdiera el control de su unidad móvil y terminara por estrellarse contra la fachada de una peluquería.

Presunto paro cardíaco y posterior colisión

Lo que pretendía ser una jornada tranquila en esta fecha tan importante del año culminó en un trágico hecho en el cruce de las calles Sanzio con Rodin, en el mencionado distrito limeño. Allí la dueña del establecimiento de belleza, Rosa Juárez, observa con resignación los daños causados por esta colisión.

La víctima mortal se encontraba desplazándose por dicha zona de la jurisdicción debido a que iba a dejar a una pasajera en su destino cuando de pronto, producto de un presunto infarto, perdió el control de su vehículo y terminó chocando contra la fachada de este negocio que funciona allí por más de 15 años.

Un vecino de la zona que presenció este siniestro brindó mayores detalles de cómo sucedió. "Sonó fuertísimo, parecía una bomba. Era un viejito, le dio un infarto, estaba con su pasajera ahí atrás y se clavó", manifestó para 24 Horas.

El estruendoso impacto alarmó a los residentes quienes se encontraban preparándose para festejar la llegada de la Navidad. El fallecido fue identificado como Álvaro César Bermudez Showing, de 59 años. Al lugar de los hechos se apersonó el Cuerpo General de Bomberos para auxiliarlo, sin embargo, fue hallado sin signos vitales por lo que frente a ello se confirmó su deceso. Por su parte, según testigos, la pasajera solo sufrió lesiones leves y se llevó un gran susto.

Se pronuncia la dueña de la peluquería afectada

Tras este accidente, los vecinos se comunicaron con la propietaria del local para informarle sobre lo suscitado. "Yo había salido de trabajar temprano y como a las 8 y 30 de la noche me llamaron casi todos los vecinos, un carro se había incrustado", sostuvo la mujer afectada.

Asimismo, la magnitud del daño se vio evidenciada con cintas de seguridad, una estructura metálica improvisada y la fachada destrozada. También ocasionó daños al interior en espejos, mesas y mobiliario. Por último, el vehículo siniestrado fue trasladado a la comisaría de Surquillo, en la que se realizan las diligencias correspondientes.

Como vemos, en vísperas de Navidad, un trágico accidente se suscitó en Surquillo en el que un taxista, quien aparentemente sufrió un paro cardíaco, perdió el control de su unidad móvil y terminó por impactar contra la fachada de una peluquería. Mientras que, la pasajera que trasladaba, resultó con lesiones leves.