Querido actor comparte su diagnóstico de salud con seguidores: "Me dieron máximo ocho meses de vida"

Un querido actor mexicano que ha trabajado en 'La Rosa de Guadalupe' y en 'Como dice el dicho', informó a sus seguidores que fue diagnosticado con cáncer. Decidió no seguir con las quimioterapias, por lo cual, los médicos le dieron un pronóstico de 8 meses de vida.

Con 34 años de trayectoria profesional artística, un actor mexicano preocupó a sus seguidores al confesar que le diagnosticaron con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma filadelfia, un tipo agresivo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, lo que lo llevó a estar hospitalizado en Salvador Zubirán por 17 días.

Tras su alta médica, el artista Horacio Beamonte se ha mantenido activo en redes sociales y en una reciente entrevista con 'TvNotas' explicó que el proceso que ha vivido desde su diagnóstico no es sencillo. Además, anunció que los especialistas médicos le señalaron que, de no iniciar quimioterapias, su expectativa de vida sería limitada.

"Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias tendría entre cuatro y ocho meses de vida. Ya estoy en el ocho, seguimos esperando en Dios que es el único que decide cuándo me va a llevar. Pueden decir 8 meses, tal vez viva 9, 10, 11, 12 años, quién sabe, solo Dios sabe", expresó.

Asimismo, a través de sus redes sociales, precisamente en Instagram, el actor de 'La Rosa de Guadalupe' y otras telenovelas de Televisa, sostuvo que estaba consciente del proceso si dejaba de lado sus quimioterapias: "No sé qué vaya a ser, pero ahí estamos".

¿Por qué los tratamientos para la leucemia?

Horacio Beamonte explicó que no quería seguir con los tratamientos médicos para la leucemia, debido a que no lo hacían sentir mejor, por lo cual optó por confiar en los planes que tiene Dios para él.

"Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos. Solamente estoy con mi fe y mi esperanza", precisó. Mientras tanto, el actor, que recibió el premio Las Palmas de Oro a la excelencia profesional 2025, procura pasar el mayor tiempo posible con sus seres queridos, en especial con su madre, consciente de la evolución progresiva de la enfermedad.

Tras su confesión en redes, el artista mexicano recibió mensajes de apoyo de parte de sus seguidores: "Dios está contigo", "mereces todo lo mejor del mundo", "vas a salir adelante" y "siempre estaremos ahí", indicaron algunos en Instagram, esperando que tenga una mejor calidad de vida.

