Precio del dólar HOY, 1 de junio: Así cotiza el tipo de cambio este lunes en Perú

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Entérate cuál es el precio del dólar en el mercado cambiario peruano durante la jornada de este lunes 1 de junio, inicio de mes, y constata a cuánto se encuentra el tipo de cambio para la compra y la venta, de tal manera de reducir los gastos en tu bolsillo lo más posible.

Precio del dólar Sunat, hoy lunes 1 de junio

En una semana, los peruanos acudirán a las urnas de sufragio para elegir al próximo presidente de la Nación, un escenario que mantiene en vilo a la ciudadanía y especialmente a los empresarios que desean conocer el futuro político y económico del país para poder invertir.

En medio de esta incertidumbre, cientos de personas a diario se mantienen informadas sobre el desempeño de la divisa estadounidense para poder identificar si se trata de un buen momento para cambiar dólares a soles, o viceversa y así tomar mejores decisiones.

Mientras que en Estados Unidos el precio del dólar es determinado día a día por su Banco Central (FED, por sus siglas en inglés), en el ámbito nacional su valor es fijado por el Banco Central de Reserva. Sin embargo, es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT) que finalmente le otorga valor legal.

Teniendo en cuenta ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio del dólar para la compra y venta este lunes 1 de junio, según el registro oficial de SUNAT:

Precio del dólar paralelo

A diferencia del tipo de cambio interbancario, el precio del dólar paralelo, conocido popularmente como el dólar 'Ocoña' o 'de la calle', se determina de forma espontánea y descentralizada según la oferta y la demanda del mercado informal en tiempo real.

El 'dólar Ocoña' no está sujeto a regulaciones estrictas ni a intervenciones directas de la autoridad monetaria, por lo que puede fluctuar con mayor libertad a lo largo del día respondiendo a factores como la especulación, la disponibilidad inmediata de divisas y la percepción del mercado.

De acuerdo con portales especializados como cuantoestaeldolar.pe, los precios promedio registrados para el dólar paralelo este 1 de junio en el mercado cambiario peruano son los siguientes:

Mercado paralelo: compra S/ 3.405 | Venta S/ 3.425

En conclusión, el dólar inicia el mes de junio con un valor promedio que lo mantiene con cierta estabilidad pese a la incertidumbre política marcada por las elecciones presidenciales.