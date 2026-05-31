Sismo de magnitud 6 en Chile: ¿existe riesgo de tsunami en las costas del Perú?

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sismo reportado en tierras chilenas con una magnitud de 6 grados ha alertado rápidamente a la población peruana que se pregunta si hay algún riesgo en que se aproxime un tsunami en el litoral peruano a manera de repercusión de este movimiento telúrico.

Sismo en Chile genera alarma en la población

El fuerte movimiento suscitado en Chila ha creado preocupación en el Perú dado que ambos forman parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentra gran parte de los terremotos más intensos registrados alrededor del mundo.

Dicho desastre natural ocurrió en la región de Antofagasta y tuvo repercusiones en distintos lugares aledaños del norte chileno. En ese sentido, este movimiento también tuvo impacto en zonas del sur del país, en particular en Tacna. Un aspecto importante para destacar de este hecho es que, dada la magnitud de 6 grados, se considera un terremoto.

Réplicas por el terremoto de Chile se registran en la página web del Centro Sismológico Nacional de Chile.

Ya van 8 réplicas tras el sismo en Chile

Luego de lo acontecido, el Centro Sismológico Nacional de Chile ha anunciado que, hasta el momento vienen ocurriendo 8 réplicas de diferentes magnitudes que van entre los 3 a 5 grados aproximadamente. Esta situación ha generado alarma entre la población por la posibilidad de un tsunami que impacte en el territorio nacional.

¿Este terremoto cumple con las características para desencadenar un tsunami?

Siguiendo esa línea, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres comentaron que este terremoto no cuenta con las características que se necesitan para generar un tsunami en las costas chilenas.

Pese a que la alarma ha sido descartada, este movimiento ha generado preocupación entre la población chilena y peruana, teniendo en cuenta el historial de ambos países y su relación con los eventos sísmicos del pasado que han desencadenado importantes pérdidas, incluso, esta alerta viene acompañada de los hechos que han ocurrido recientemente y están asociados con la prevención de este tipo de desastres, especialmente en el Perú.

Finalmente, este sismo de magnitud de grado 6 en Chile ha hecho que la población se mantenga a la expectativa de una noticia que confirme un tsunami que tendría repercusiones en las costas del Perú, un desastre que no ocurre hace mucho en el territorio nacional.