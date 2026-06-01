Corte de AGUA en Lima el 2 de junio: Distritos, zonas y horarios de suspensión, según Sedapal

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua programado para el 2 de junio. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con la suspensión temporal del servicio y en qué horarios, según el último reporte de Sedapal dado a conocer hasta el cierre de esta nota de Exitosa.

Corte de agua en Lima: Motivo de la suspensión

Si tenías pensado en lavar ropa o hacer uso del agua el martes 2 de junio, lo ideal es identificar primero si tu distrito se verá afectado con el corte del servicio programado por Sedapal. De acuerdo al comunicado difundido en su canal de difusión de WhatsApp, la suspensión temporal se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará en diversos sectores de la capital.

¿Con qué objetivo? Pues bien, la empresa estatal precisa que las acciones técnicas como limpieza de reservorios o empalmes de tubería será para seguir garantizando un servicio de calidad y que el recurso llegue sin inconvenientes a mediano plazo a los hogares de sus usuarios.

Por ello, insta a los vecinos de las zonas que se verán afectadas este martes, a tomar medidas previsionales como el almacenamiento con anticipación del agua para aminorar el impacto de no contar con agua por determinadas horas.

Distritos y zonas sin agua el 2 de junio, según Sedapal

Consulta sobre los cortes de agua en cada distrito de Lima en el siguiente ENLACE de Sedapal. A continuación, te detallamos las urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores de la capital que no contarán con el servicio el 2 de junio:

Sin agua en Ate

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en A.H. Horacio Zevallos Grupos A-B-C-D-E-F-I-G, Asoc. Virgen del Carmen, A.H. 15 de Junio, A.H. Las Laderas, A.H. 21 de Diciembre, A.H. 5 de enero, A.H. Los Eucaliptos, A.H. 13 de Junio, A.H. Las Lomas, A.H. 7 de Noviembre, A.H. San Francisco de Pariachi, A.H. Santa Rosa, A.H. Vista Alegre, A.H. Las Flores de Pariachi, A.H. Los Girasoles de Pariachi.

en A.H. Horacio Zevallos Grupos A-B-C-D-E-F-I-G, Asoc. Virgen del Carmen, A.H. 15 de Junio, A.H. Las Laderas, A.H. 21 de Diciembre, A.H. 5 de enero, A.H. Los Eucaliptos, A.H. 13 de Junio, A.H. Las Lomas, A.H. 7 de Noviembre, A.H. San Francisco de Pariachi, A.H. Santa Rosa, A.H. Vista Alegre, A.H. Las Flores de Pariachi, A.H. Los Girasoles de Pariachi. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Santa Rosita II.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. Su Santidad Juan Pablo II. Asimismo, Sedapal precisó que el corte del servicio en este distrito de Lima Este será en los siguientes sectores que se detallan en la imagen:

Corte de ague en SJL el 2 de mayo.

En Magdalena

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Orbea. Cuadrante: Jr. Benito Lazo (Jr. Grau), Av. Brasil, Malecón Castagnola, Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay) y todas las calles interiores a este cuadrante.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Marginal Santa Rosa, A.H. Santa Rosa, A.H. Santa Rosa Comité 25, Comité 1, Comité 3, Comité 4, Comité 7, Comité 8, Comité 13, Comité 14, Comité 15, Comité 16, Comité 19, Comité 23, Comité 26, Comité 27; Asoc. de Propietarios Los Parrales de Puente Piedra, Asoc. de Propietarios Los Parrales 2da etapa.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Miraflores, Urb. Santa Cruz. Cuadrante: Av. Jorge Chávez, Av. José Pardo, Malecón Cisneros, calle Italia.

Es así como Sedapal reveló la lista de distritos afectados con el corte de agua programado para el 2 de junio. En caso el servicio no se vea restablecido en el horario indicado pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000.