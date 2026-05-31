Elecciones 2026: JNE exhorta a entidades públicas y privadas a habilitar locales de votación para la segunda vuelta

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la proximidad de la segunda vuelta de elecciones 2026, que se desarrollará el próximo domingo, 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones exhortó a entidades públicas y privadas a poner a disposición aquellos locales que fueron designados como centros de votación.

JNE pide liberar locales de votación

El organismo electoral recurrió a sus canales oficiales para precisar las fechas y horarios correspondientes en los que estos lugares que han sido seleccionados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como centros de sufragio deben estar disponibles para las autoridades electorales.

De igual manera, en dicho pronunciamiento público refirió que esta disposición se contempla en una normativa promulgada por el Poder Ejecutivo hace exactamente dos semanas.

"El Jurado Nacional de Eleccciones recuerda que, conforme a la Ley N°32594, las entidades públicas y privadas cuyos locales sean designados por la ONPE para la instalación de mesas de sufragio en la segunda elección presidencial del domingo 7 de junio deben poner dichos espacios a disposición del organismo electoral desde las 16:00 horas del viernes 5 de junio hasta las 18:00 horas del lunes 8", se lee en el comunicado.

En ese sentido, el JNE resaltó que "la colaboración de las instituciones involucradas" es "fundamental" como parte del desarrollo del próximo proceso electoral y que a su vez contribuye a que "millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera oportuna y segura".

Finalmente, la entidad enfatizó que se viene realizando la fiscalización de las actividades propias de esta Segunda Elección Presidencial con la principal finalidad de "velar por el cumplimiento de la normativa electoral y garantizar la integridad y transparencia de los comicios".

JNE exhortó a entidades habilitar locales de votación

Debate presidencial se llevará a cabo esta noche

Este domingo, 31 de mayo, desde las 8:00 p.m., Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sostendrán un debate presidencial en el Centro de Convenciones de Lima con miras a la segunda vuelta electoral.

En este, ambos aspirantes a la Presidencia del Perú expondrán sus respectivos planes de gobierno en un debate que consistirá de cuatro ejes: seguridad ciudadana, fortalecimiento del estado democráticoy derechos humanos, educación y salud; economía, empleo y lucha contra la pobreza,

A puertas de llevarse a cabo la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones exhortó, mediante un comunicado, a entidades públicas y privadas a habilitar aquellos locales que fueron seleccionados como centros de votación.