Corte de LUZ el 2 de junio hasta por 8 horas: ¿Qué distritos se verán afectados con la suspensión?

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Junio inicia sin luz. Conoce qué distritos se verán afectados con el corte temporal del servicio eléctrico programado para el martes 2 de junio y en qué horario para tomar medidas preventivas.

¿Por qué será el corte de luz el 2 de junio?

A través de un comunicado compartido en sus respectivas redes sociales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), junto a la entidad estatal Hidrandina, han anunciado a sus usuarios sobre los próximos cortes de luz programados para el martes 2 de junio. ¿El motivo? Pues bien, la restricción temporal del servicio eléctrico se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutarán con la finalidad de seguir optimizando el suministro.

Entre algunas de las acciones que se ejecutarán en esta fecha será el cambio de conductor, así como el reforzamiento de las redes eléctricas de alimentadores, por lo que se exhorta a los usuarios de ambas entidades tomar medidas previsionales y mantenerse informados sobre algún cambio en el cronograma del corte de luz.

Distritos y zonas donde será el corte de luz

De acuerdo al más reciente reporte de Seal, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, el corte de luz el 2 de junio se desarrollará en sectores de Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca'. A continuación las zonas afectadas y los horarios del corte de luz:

En urbanizaciones del distrito de Tiabaya desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en El Cural Lateral 1, Micaela Bastidas, Pampas Nuevas, Patasagua, San José de Tiabaya, San Pedro, Santa Rita, Santa Teresa, Tío Grande. Circuito: El Cural desde BC-040813.

Urbanizaciones del distrito de Lluta desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.: La Quebrada. Circuito: Pitay desde CC-950130.

Urbanizaciones del distrito de Santa Isabel de Siguas desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.: La Quebrada, Laderas, Lluclla, Ranchería.

Sin luz en La Libertad

Por otro lado, Hidrandina reveló que el 2 de junio, el corte de luz afectará a zonas de Trujillo, en La Libertad, que te detallamos a continuación y que puedes verificar en el siguiente ENLACE:

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. en Urb. Palermo: Av. Ricardo Palma cdra. 02, 03, 04, Av. Víctor García Calderón cdra. 02, 03, Jr. Abraham Valdelomar cdra. 02, 03, Jr. Asencio Segura cdra. 02, 03.

Av. Ricardo Palma cdra. 02, 03, 04, Av. Víctor García Calderón cdra. 02, 03, Jr. Abraham Valdelomar cdra. 02, 03, Jr. Asencio Segura cdra. 02, 03. Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Urb. Fundo Larrea: Au. Panamericana Norte N° 558-A.

Au. Panamericana Norte N° 558-A. Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en sector Barrio Nuevo: Au. Panamericana Sur km 558 Lt.10.

Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Pq. Ind. Sur : Au. Panamericana Sur km 562.

: Au. Panamericana Sur km 562. Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en sector Primavera: Au. Panamericana Sur km 558.

Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Pueblo Moche: Av. Camino Real Mz. D. Barr. Nuevo N° UC11209, Cm. La encalada N° UC 3843.

Asimismo, la suspensión del servicio desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. será en estas zonas:

Sin luz el 2 de junio en Trujillo, La Libertad.

Sin servicio eléctrico en Áncash

Finalmente, Hidrandina sostuvo que el corte de luz en Áncash será en este horario:

Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en Nuevo Chimbote / Santa: Urb. Bellamar II Etapa (Mz: A3, B3, D2, H2, I3, L3, G2, F3, E3, G3, K2).

Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Chimbote / Del Santa: Caserio Maleños - Las Flores, El Milagro, Conjunto Habitacional Cascajal, conjunto Habitacional el Botadero.

Para evitar contratiempos en las jornadas de teletrabajo, clases virtuales y quehaceres del hogar, Seal e Hidrandina revelaron qué distritos se verán afectados con el corte de luz el 2 de junio.