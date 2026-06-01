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Se acabaron las citas virtuales

¡Atención! Trámites de pasaporte por orden de llegada inician HOY lunes 1 de junio

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, a partir de hoy lunes 1 de junio, se iniciará la atención para el trámite de pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa.

Pasaportes
Pasaportes (Foto: Andina)

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/06/2026

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A partir de hoy lunes 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones iniciará la atención para el trámite de pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa. Esta medida histórica está orientada a eliminar barreras y acercar los servicios del Estado al ciudadano.

Pasaporte sin cita virtual desde hoy 1 de junio

Como parte de la implementación de este nuevo modelo de atención, los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo se llevó a cabo la Fase Final de Implementación: Pasaporte sin cita virtual, a nivel nacional.

Con esta nueva modalidad, los usuarios podrán acudir directamente a las sedes habilitadas y serán atendidos por orden de llegada, dentro del horario establecido en cada oficina.

La medida forma parte del proceso de modernización y mejora continua de los servicios que impulsa Migraciones, con el objetivo de brindar una atención más ágil, cercana y eficiente a la ciudadanía. Según informó la entidad, el nuevo esquema permitirá una atención más rápida, cercana y eficiente para quienes necesiten obtener o renovar su documento de viaje.

La atención presencial se realizará en las oficinas habilitadas de Migraciones, tanto en Lima como en las regiones del país. Para evitar retrasos o inconvenientes durante el proceso, la entidad recomendó a los ciudadanos acudir con anticipación y verificar previamente el cumplimiento de todos los requisitos exigidos.

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¿Qué necesitas y cómo pagar para tramitar tu pasaporte?

Para gestionar el pasaporte electrónico bajo esta modalidad sin cita, los ciudadanos deben cumplir con las siguientes condiciones y pasos:

  • Documentación requerida: Es indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y que se encuentre en perfecto estado de conservación.
  • Costo del trámite: Se debe acreditar el pago de S/ 120.90 por concepto de derecho de expedición del documento.
  • Canales de pago disponibles: El abono de la tasa se puede realizar de manera presencial en el Banco de la Nación, de forma virtual a través de la plataforma Págalo.pe, o directamente en las sedes de Migraciones utilizando tarjetas de débito/crédito (POS) y billeteras digitales como Yape.
  • Modalidad de atención: Los usuarios pueden acudir directamente a las oficinas autorizadas de Migraciones. La atención se procesará estrictamente por orden de llegada, sujeta al horario habitual de cada sede y a su capacidad operativa.

Con esta reestructuración, Migraciones tiene como meta agilizar los tiempos de entrega y eliminar de forma definitiva las dificultades y demoras que generaba el anterior sistema de citas virtuales.

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