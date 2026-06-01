Elecciones en Colombia: Petro no acepta resultados del preconteo y asegura que solo reconocerá escrutinios oficiales

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de que Colombia vivió una jornada de elecciones presidenciales el último domingo, 31 de mayo, se conoció que el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda se medirán en una segunda vuelta al ser los candidatos más votados. Sin embargo, el aún presidente Gustavo Petro expresó que no acepta dichos resultados.

Gustavo Petro no acepta resultados de elecciones en Colombia

El mandatario Gustavo Petro se pronunció sobre los resultados de las elecciones presidenciales y afirmó que no reconocerá como definitivos los datos del preconteo debido a que considera que estos poseen irregularidades que deberán ser revisadas durante el escrutinio oficial.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente de Colombia sostivo que el preconteo "no tiene fuerza" y recordó que, de acuerdo con la legislación electoral colombiana, los resultados con validez son los que emiten las comisiones escrutadoras conformadas por jueces de la República.

"El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista (...) Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República". se lee en un post de X.



Cabe señalar que, en su publicación el jefe de Estado puntualizó que en la última semana los resultados "fueron variados en tres oportunidades" y que se "agregaron 800 000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado".

Gustavo Petro no acepta resultados de elecciones en Colombia

¿Qué dice la Registraduría Nacional de Colombia?

Hay que resaltar que, la Registraduría Nacional de Colombia ha insistido en que el sistema electoral colombiano, debido a su formato manula, es confiable y transparente porque los procesos pasan por múltiples y ojos.

Además, señala que los jueces reciben el formulario E14, acta de escrutinio, los cuales consignan el número de votos y allí sale un resultado vinculante. Por su parte, el registrador nacional Hernán Penagos realizó un llamado para respetar los resultados sin importar cuáles fueran, en tanto, Petro refirió que los software deben ser manejados por el gobierno.

Al conocerse que, el derechista Abelardo De la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda fueron los candidatos más votados de las elecciones en Colombia desarrolladas el último domingo, 31 de mayo, el aún presidente Gustavo Petro se pronunció para expresar que no acepta los resultados del preconteo.