Gremios de transporte público ratifican paro del 2 de junio tras no ser incluidos en subsidio anunciado por el Ejecutivo

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, aseguró que la paralización del 2 de junio se realizará de todas formas luego de ser excluidos del subsidio anunciado por el Ejecutivo ante al alza del precio del combustible.

La problemática del ámbito económico fue denunciado desde 2024

En primer lugar, el dirigente de transporte enfatizó que desde el año 2024 el sector viene denunciando que en paralelo a los delitos de extorsión y sicariato de los cuales continúan siendo víctimas también existía una problemática referida al ámbito económico.

"En los distintos paros donde nosotros reclamábamos por el derecho a la vida y por la seguridad, le hicimos saber a nuestros gobernantes que había un problema económico también se estaba incubando. Lamentablemente no se trabajó a pesar de que presentamos propuestas lesgislativas, a pesar de que nos hemos reunido en diferentes oportunidas", refirió.

En esa línea, Héctor Vargas acotó que dichas iniciativas en la que exponían esta dificultad económica en el sector se expusieron para que puedan ser trabajadas "en un mediano a largo plazo" así como "inmediato", sin embargo, afirmó que estás "no han sido tomadas en cuenta" y que las consecuencias se vieron el año pasado.

"A partir del mes de octubre del año pasado empezamos a tener los resultados de esta mala política que ha significado que una gran parte de la flota de empresas no estén trabajando por el tema de inseguridad. Tenemos una escasez de conductores, tenemos dificulatdes en el tema económico", subrayó.

Ratifica la paralización del 2 de junio

Además, indicó que estos inoconvenientes fueron presentados al gobierno central, que determinó que eran ciertos y que se debían de trabajar de forma técnica con la finalidad de determinar cómo podría subsidiarse "al sector de carga, interprovincial y transporte urbano".

"Luego de un trabajo de casi tres meses y de conversaciones con ministros y viceministros se estableció el 14 y 15 de abril dos actas en las que el Gobierno se comprometía a subsidiar de manera focalizada a esos tres sectores. Se comprometió a que estos de que estos decretos de urgencia deberían salir antes del 30 de abril", expresó.

Al respecto, recordó que días atrás recién ha salido un Decreto de Urgencia en el que contempla que se otorgará un subsidio al sector de carga y al interprovincial, pero lamentó que se haya excluido al tranporte urbano de Lima y Callao, razón por la cual aseguró se han visto totalemente afectados lo que los ha llevado a mantener en pie la paralización del 2 de junio.

El paro de transportistas programado para el próximo martes, 2 de junio, continúa en pie, de acuerdo a lo señalado por Héctor Vargas, titular de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano. Además, sostuvo que dicha problemática fue expuesta por el gremio desde el 2024 cuando levantaron su voz de protesta ante los casos de sicariato y extorsión de los continúan siendo víctimas.