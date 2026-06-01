Elecciones 2026: ONPE concluye traslado de material electoral al interior del país de cara a la segunda vuelta

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Todo va quedando listo para lo que será la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 donde el país decidirá quien será su presidente por los próximos cinco años. El domingo 7 de junio, más de 20 millones de peruanos deberán elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez quienes acaban de protagonizar un intenso y candente debate la noche del domingo.

ONPE culmina traslado de material electoral al interior del país

Y mientras los candidatos se juegan sus últimas cartas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), continúa ultimando detalles para que los comicios generales se lleven a cabo de la mejor manera. En ese sentido, desde las primeras horas de este lunes 1 de junio se inició el traslado final del material electoral hacia el interior del país.

De acuerdo al comunicado emitido en sus plataformas oficiales, desde las 6:00 de la mañana un total de seis camiones partieron desde su almacén principal ubicado en Lurín con destino a diferentes puntos del país. Estas unidades contienen elementos claves para la realización de las elecciones generales como cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

"La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó, este lunes 1 de junio, el despliegue del material electoral hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior el país, con miras la Segunda Elección Presidencial del 7 de junio", indicó ONPE.

Seis camiones partieron desde Lurín hacia el interior del país con material electoral.

Específicamente, el material electoral encargado en estos vehículos pesados tendrá como destino las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de Jauja, Huancayo, El Tambo, Chincha, Ica, Huaral, Huaura, Cañete, Yauyos y Huarochirí.

Cuentan con resguardo policial

Todo este operativo fue liderado por el jefe interino de ONPE, Bernardo Pachas, además de contar con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, cada una de las unidades cuenta con resguardo de una patrulla de la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad del traslado.

Es importante precisar que la llegada de esta documentación ha captado una atención mayor a raíz de los eventos ocurridos en la jornada del 12 de abril. Aquella vez, decenas de locales de votación no pudieron abrir sus puertas a los votantes por la demora e incluso la ausencia total del material.

En resumen, ONPE culminó el traslado del material electoral hacia el interior del país pensando en la segunda vuelta del próximo 7 de junio.