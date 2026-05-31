Senamhi ALERTA sobre temperaturas de calor en Lima y Callao: este distrito registró 28° C

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una imagen publicada con la fuente del Senamhi, los habitantes de Lima y Callao experimentan aumento significativo de las temperaturas en los últimos días. En ese sentido, se ha publicado una información en la que se ve un mapa con distintos distritos de la capital que registran valores de hasta 7°C por encima de los niveles habituales para lo que corresponde esta época.

Mapa en el que se ven los distritos de la capital y sus temperaturas

En ese sentido, en el reporte meteorológico, las temperaturas más elevadas se presentan en zonas como Carabayllo y La Molina, donde el calor se ha intensificado durante las horas de la tarde de este día. Asimismo, en el monitoreo realizado entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m. de este 31 de mayo se muestran que diversos sectores de Lima superaron ampliamente los registros esperados para la temporada.

Mapa de distritos con calor en Lima y Callao

Entre los distritos que más destacan las temperaturas, se encuentran Carabayllo con 28,0 °C, Chaclacayo con 27,8 °C, Ate con 27,3 °C y La Molina con 27,4 °C.

Además, otras zonas de la ciudad, como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, también registraron temperaturas cercanas a los 25 °C.

Siguiendo esa línea, este incremento de temperatura responde a una combinación de factores atmosféricos y oceánicos. Uno de los principales es la presencia de masas de aguas cálidas frente a la costa peruana, las cuales contribuyen a elevar la temperatura del aire en la capital.

A ello se suma el reforzamiento de los vientos provenientes del norte, que transportan aire más cálido hacia la costa central del país. Asimismo, se reporta un debilitamiento temporal del Anticiclón del Pacífico Sur, sistema atmosférico que normalmente favorece condiciones más frescas y húmedas en Lima durante gran parte del año.

Recomendaciones ante las temperaturas

Ante este escenario, los especialistas recomiendan a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente tener en cuenta el uso de protector solar para contrarrestar el impacto significativo en la piel.

Lima suele caracterizarse por un clima más templado y cielos cubiertos durante esta época del año. En ese sentido, las condiciones actuales demuestran que las variaciones atmosféricas pueden generar episodios de calor inusuales. Por eso, las autoridades continuarán monitoreando la evolución de las temperaturas en los próximos días para informar oportunamente a la ciudadanía.