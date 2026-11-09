Papa León XIV en Perú: Ministerio de Cultura recibirá al sumo pontífice en 4 lenguas indígenas u originarias

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La próxima visita del papa León XIV al Perú permitirá mostrar la diversidad lingüística del país. El Ministerio de Cultura (Mincul) difundió cuatro expresiones de bienvedida en quechua chanka, aimara, awajún y ashaninka, idiomas utilizados por distintos pueblos indígenas y comunidades originarias.

Cuatro expresiones para recibir al pontífice

La llegada del papa León XIV al Perú tendrá un componente de diversidad cultural. El Mincul presentó cuatro expresiones de bienvenida en lenguas indígenas u originarias, con las que busca mostrar la hospitalidad de los pueblos quechuas, aimaras y amazónicos durante la visita del pontífice.

Esta iniciativa incluye saludos en cuatro idiomas que forman parte del patrimonio lingüístico nacional. Estas son las expresiones difundidas por el sector:

Quechua chanka: "¡Hampukullay, papa León XIV!".

Aimara: "¡Askinaki jutawayta, papa León XIV!".

Awajún: "¡Shiig taume, papa León XIV!".

Ashaninka: "¡Pabisape, papa León XIV!".

Cada una de estas expresiones corresponde a una lengua originaria distinta y está dirigida al sumo pontífice. El Mincul mostró los saludos como parte de una iniciativa para acercar a la ciudadanía a los idiomas de los pueblos indígenas y promover su reconocimiento en el país.

Saludo ashaninka

Asimismo, busca visibilizar las distintas formas de comunicación que existen en el territorio peruano. Estas lenguas transmiten conocimientos, tradiciones y expresiones culturales que forman parte de la identidad de sus comunidades y se mantienen vigentes entre millones de ciudadanos.

Perú tiene 48 lenguas indígenas u originarias

De acuerdo con el Mincul, el Perú cuenta con 48 lenguas indígenas u originarias: cuatro se hablan en la región andina y 44 en la Amazonía. Estos idiomas forman parte de la diversidad cultural del país y mantienen vivas las tradiciones de sus pueblos.

Según los Censos Nacionales 2025 del INEI, 5 millones 105 mil 146 personas hablan al menos una lengua indígena u originaria. Esta cifra refleja la presencia de estos idiomas entre millones de ciudadanos en distintas regiones del territorio peruano.

Saludo aimara

Para facilitar la atención a esta población, el Mincul cuenta con la Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas (CIT), que brinda apoyo a entidades públicas. Este servicio ha registrado más de 17 000 atenciones, principalmente para facilitar la comunicación en situaciones de emergencia.

A estas medidas se suma la formación de más de 1000 intérpretes y traductores, la certificación de más de 3300 servidores públicos bilingües y la enseñanza de lenguas originarias a cerca de 2000 escolares. Estas acciones buscan mejorar la atención estatal en los idiomas de sus hablantes.

En ese contexto, la bienvenida al papa León XIV incluye expresiones en quechua chanka, aimara, awajún y ashaninka. Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura difunde cuatro lenguas indígenas y destaca la importancia de preservar las 48 lenguas originarias del Perú.