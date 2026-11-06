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¡Héroes sin capa!: tres trabajadores arriesgan sus vidas para rescatar a un perrito atrapado en un canal

En medio de un torrencial aguacero, empleados de una empresa distribuidora de bebidas protagonizaron un emotivo rescate de un can a punto de ser arrastrado por la fuerte corriente.

Trabajadores lograron recatar al animal en plena lluvia.
Trabajadores lograron recatar al animal en plena lluvia. (Composición Exitosa)

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 06/11/2026

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Lo que parecía una tarde común marcada por las precipitaciones en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander (Colombia), terminó convirtiéndose en una conmovedora escena de empatía y respeto por la vida animal.

Durante la jornada del pasado miércoles 5 de noviembre, un perrito quedó atrapado en el caudaloso canal Bogotá mientras el nivel del agua aumentaba peligrosamente debido al fuerte aguacero que azotaba la zona.

Ante el inminente riesgo de que el animal fuera arrastrado por la fuerza de la corriente, tres trabajadores de una empresa distribuidora de bebidas que transitaban por el sector decidieron actuar de inmediato.

Sin esperar la llegada de cuerpos de emergencia o equipos especializados, los hombres organizaron una rápida maniobra conjunta para acercarse al can, pese a lo resbaladizo del terreno y la peligrosidad del entorno.

Valentía bajo la lluvia

La secuencia completa del rescate, registrada por testigos presenciales y difundida rápidamente a través de diversas redes sociales, muestra el esfuerzo coordinado de los empleados. Mientras uno de sus compañeros descendía con sumo cuidado hacia la zona de difícil acceso, los otros dos se mantuvieron en la parte superior para asegurarle el equilibrio y brindarle soporte.

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En medio de la tensión del momento y la fuerza del agua, el trabajador logró estirar el brazo para alcanzar al perro. Fue entonces cuando ocurrió el instante más emotivo de la grabación: el perrito levantó una de sus patas para tocar la mano del hombre que intentaba auxiliarlo, un gesto que arrancó exclamaciones de asombro y ternura entre los espectadores.

Reacciones y aplausos en redes

Tras varios minutos de cuidadosas maniobras, los tres trabajadores consiguieron sacar al can del canal y ponerlo a salvo en tierra firme. Las imágenes generaron una ola de reacciones positivas en las redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la humanidad, el valor y la solidaridad de los ciudadanos.

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Hasta el momento, las identidades de los tres operarios no han sido reveladas oficialmente, ni se han conocido detalles específicos sobre el destino posterior del animal o si recibió atención veterinaria tras el incidente. No obstante, el conmovedor rescate se ha consolidado como un potente símbolo de bondad ciudadana en medio de la adversidad climática.

La valerosa acción de estos tres trabajadores en Cúcuta demuestra que la empatía y la solidaridad pueden transformar una emergencia climática en una inspiradora historia de rescate y esperanza para la protección animal.

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