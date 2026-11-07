Línea 1 del Metro de Lima presenta tren conmemorativo por llegada del papa León XIV al Perú

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Debido a la inminente llegada del papa León XIV al Perú, la Línea 1 del Metro de Lima presentó el tren conmemorativo al santo padre. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, destacó el nuevo homenaje al sumo pontífice, al señalar que la población debe estar hermanada y conectada por su visita.

Para el traslado de fieles

Al respecto, la autoridad eclesiástica manifestó que están expectantes a su arribo y que es motivo de suma alegría. Señaló que, además del avión o el 'papamóvil', ahora se contará con un tren alusivo al vicario de Cristo que trasladará a los fieles a las distintas actividades que realice en la capital.

"Todo esto nos va a conectar, pero también nos tiene que hermanar. Como decía el papa Francisco: hermanados y conectados y ahora qué mejor para recibir al papa León XIV. La expectativa más grande está en recibir la bendición del papa en el Perú frente a la corriente El Niño, para que tengamos fuerza", sostuvo el monseñor García Camader.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Debido a la inminente llegada del papa León XIV al Perú, la Línea 1 del Metro de Lima presentó el tren conmemorativo al santo padre. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, destacó el nuevo homenaje al sumo pontífice, al señalar que la población debe estar hermanada y conectada por su visita. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 7, 2026

El tren luce de color blanco con imágenes y un mensaje que dice 'El papa vuelve a casa'. Como se recuerda, antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia Católica, Robert Prevost se desempeñó como obispo de Chiclayo y radicó en el país por más de siete años.

Cabe precisar que este vehículo ya se encuentra en funcionamiento y los usuarios pueden apreciar en su interior frases que lo citan. La presentación se hizo en Villa el Salvador, en una ceremonia que contó con la presencia de representantes del Gobierno, eclesiásticas y del sistema de transporte ferroviario.

Programa del papa León en Lima

El 11 de noviembre el sumo pontífice arribará al Callao proveniente de Argentina y tendrá su recibimiento oficial en Palacio de Gobierno, donde se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori. A las 7:45 p.m. tendrá un encuentro en el Gran Teatro Nacional con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Al día siguiente se reunirá con obispos del Perú en la capilla de Palacio, luego visitará la Catedral San Juan Apóstol y Evangelista y destaca un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional. Tras recorrer algunas regiones, retornará el 16, donde oficiará una misa en la Base Aérea de las Palmas y saldrá de la Base Aérea del Callao hacia Roma a la 1:45 p.m.

Con motivo de la llegada del papa León XIV al Perú, fue presentado un tren conmemorativo al vicario de Cristo. Esta unidad ferroviaria cuenta con imágenes suyas y la frase 'El papa vuelve a casa'.