¡Miranda! y Lali Espósito llegan por primera vez juntos a Perú con su gira "BOM" para hacer vibrar Costa 21 con todos sus éxitos

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Miranda! y Lali Espósito llegan para ofrecer un espectáculo cargado de energía, grandes éxitos y mucha complicidad, en el marco de "BOM", la gira que reúne a estos extraordinarios artistas. La preventa de entradas se realizará este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, desde el mediodía, a través de Teleticket, con un 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Concierto de ¡Miranda! y Lali Espósito

Esta gira no solo marca un encuentro musical, sino también un recorrido por las exitosas carreras de ambos artistas, que han conquistado escenarios y públicos en toda Latinoamérica.

Con ¡Miranda! reviviremos canciones como "Don", "Yo Te Diré", "Perfecta", "Prisionero", "Hola", "Tu Misterioso Alguien", "Mentía", "Traición" y "Uno los Dos", entre otros grandes éxitos que han marcado a distintas generaciones y convertido al dúo argentino en uno de los máximos referentes del pop en español, gracias a su irreverente estilo y sus contagiosas melodías.

Por su parte, Lali Espósito es actriz, cantante y compositora, además de una de las figuras más importantes del espectáculo latinoamericano. Su talento y versatilidad la han convertido en una verdadera estrella internacional. "A Bailar", "Asesina", "Mil Años Luz", "Soy" y "Ego" son algunos de los temas que forman parte de su exitoso repertorio.

También ha sorprendido con grandes colaboraciones, como "Lindo Pero Bruto", junto a Thalía, que conquistó los rankings musicales. Su paso por exitosas producciones como "Casi Ángeles", su etapa con Teen Angels y su participación en la serie internacional "Sky Rojo" consolidaron su popularidad.

A ello se suma uno de los momentos más importantes de su trayectoria: su interpretación del Himno Nacional argentino durante la final del Mundial de Qatar 2022.

¡Miranda! y Lali Espósito prometen una experiencia musical imperdible con los temas que interpretan juntos y que forman parte de "BOM", un proyecto que celebra la amistad, la complicidad artística y la pasión por la música.

Esta unión ha despertado una enorme expectativa entre sus seguidores, que celebran la posibilidad de verlos compartir escenario en una gira que combina sus grandes éxitos con nuevas propuestas musicales. Ambos artistas han destacado la conexión especial que existe entre ellos y el entusiasmo que les genera compartir esta aventura con sus fans.

Preventa de entradas

Una velada única nos espera este 20 de febrero de 2027 en Costa 21, con "BOM", una fiesta cargada de sorpresas, emociones y los grandes himnos del pop argentino. ¡Prepárate para cantar, bailar y disfrutar de dos artistas que prometen hacer historia en Lima!

La preventa de entradas será este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, desde el mediodía, a través de Teleticket, con un 15% de descuento con tarjetas Interbank. ¡No te quedes fuera!