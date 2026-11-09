Bernie Navarro ofrece respaldo de EE. UU. al Perú contra el crimen transnacional con respeto a su soberanía

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú, señaló que su país está dispuesto a fortalecer la cooperación en seguridad para enfrentar al crimen organizado. Durante un foro sobre los desafíos económicos de El Niño, aseguró que este respaldo respetará la soberanía peruana y responderá a las necesidades del país.

Intercambio de información contra el crimen

El diplomático explicó que la iniciativa Escudo de las Américas contempla compartir información para combatir a los grupos criminales transnacionales. Vinculó esta cooperación con la necesidad de garantizar condiciones de estabilidad para la población y la actividad económica.

"Sin seguridad no hay estabilidad, y sin estabilidad no hay prosperidad. Entonces, esa es una de las funciones del Escudo de las Américas", declaró Navarro.

#EnVivo | Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú, señaló que el Escudo de las Américas busca fortalecer el intercambio de información para combatir a los grupos criminales transnacionales. Además, indicó que su país está dispuesto a apoyar al Perú en materia de seguridad respetando su soberanía. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/UoNH9JIiPt — Canal N (@canalN_) November 9, 2026

Apoyo sujeto a las decisiones peruanas

Navarro sostuvo que el alcance del acompañamiento estadounidense dependerá de los requerimientos del Perú. En ese sentido, rechazó que la cooperación implique desconocer la soberanía nacional y afirmó que busca respaldarla frente a las amenazas criminales.

"Nosotros vamos a apoyar la soberanía del Perú y vamos a hacer lo que Perú quiere, lo mínimo o lo máximo que quiere para apoyarlo. Estamos aquí para apoyar y vamos a seguir apoyando al país", manifestó.

Seguridad para atraer inversiones

El embajador advirtió que la inseguridad puede desalentar la llegada de inversionistas. Por ello, consideró indispensable combinar la lucha contra la criminalidad con reglas claras, estabilidad y procesos de licitación transparentes que generen confianza empresarial.

Asimismo, anunció que Estados Unidos evalúa cuatro proyectos vinculados principalmente con infraestructura, puertos, telecomunicaciones y tecnología, aunque evitó revelar detalles. Su intervención situó la seguridad como condición para fortalecer la cooperación bilateral y generar oportunidades económicas en el Perú.