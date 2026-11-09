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Apoyo bilateral

Bernie Navarro ofrece respaldo de EE. UU. al Perú contra el crimen transnacional con respeto a su soberanía

El embajador estadounidense explicó que el Escudo de las Américas impulsa el intercambio de información contra el crimen transnacional y que el apoyo responderá a lo que soliciten las autoridades peruanas.

Bernie Navarro ofrece respaldo de Estados Unidos al Perú
Bernie Navarro ofrece respaldo de Estados Unidos al Perú (Composición Exitosa)

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/11/2026

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Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú, señaló que su país está dispuesto a fortalecer la cooperación en seguridad para enfrentar al crimen organizado. Durante un foro sobre los desafíos económicos de El Niño, aseguró que este respaldo respetará la soberanía peruana y responderá a las necesidades del país.

Intercambio de información contra el crimen

El diplomático explicó que la iniciativa Escudo de las Américas contempla compartir información para combatir a los grupos criminales transnacionales. Vinculó esta cooperación con la necesidad de garantizar condiciones de estabilidad para la población y la actividad económica.

"Sin seguridad no hay estabilidad, y sin estabilidad no hay prosperidad. Entonces, esa es una de las funciones del Escudo de las Américas", declaró Navarro.

Apoyo sujeto a las decisiones peruanas

Navarro sostuvo que el alcance del acompañamiento estadounidense dependerá de los requerimientos del Perú. En ese sentido, rechazó que la cooperación implique desconocer la soberanía nacional y afirmó que busca respaldarla frente a las amenazas criminales.

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"Nosotros vamos a apoyar la soberanía del Perú y vamos a hacer lo que Perú quiere, lo mínimo o lo máximo que quiere para apoyarlo. Estamos aquí para apoyar y vamos a seguir apoyando al país", manifestó.

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Seguridad para atraer inversiones

El embajador advirtió que la inseguridad puede desalentar la llegada de inversionistas. Por ello, consideró indispensable combinar la lucha contra la criminalidad con reglas claras, estabilidad y procesos de licitación transparentes que generen confianza empresarial.

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Asimismo, anunció que Estados Unidos evalúa cuatro proyectos vinculados principalmente con infraestructura, puertos, telecomunicaciones y tecnología, aunque evitó revelar detalles. Su intervención situó la seguridad como condición para fortalecer la cooperación bilateral y generar oportunidades económicas en el Perú.

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