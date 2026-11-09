Keiko Fujimori pide permiso al Congreso para viajar a China, participar de APEC y reunirse con Xi Jinping

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó este lunes 9 de noviembre en la ceremonia por el Día del Exportador 2026, donde destacó la importancia de ampliar los mercados internacionales para los productos peruanos y pide permiso al Congreso para viajar a China para participar en el evento económico internacional del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)

Keiko Fujimori expresa su deseo de viajar a China para participar de APEC

Durante su intervención, la mandataria anunció que espera viajar a China en los próximos días, previa autorización del Senado, para participar en el foro APEC y promover nuevas oportunidades comerciales para los productores nacionales.

"En los próximos días con el permiso correspondiente del senado, espero estar en la China para participar de APEC. El foro económico, tan importante que es lo que permite que nuestros productores sigan llegando a más mercados", afirmó la gobernante.

Asimismo, destacó que el país debe enfocarse no solamente en los productos que exporta, sino también en fortalecer toda la cadena productiva para mejorar su competitividad internacional.

Gobierno anuncia apoyo a productores agrícolas

En otro momento de su intervención, la jefa de Estado se refirió a los desafíos que enfrenta el sector agrícola ante la llegada del fenómeno El Niño. Al respecto, señaló que su gestión trabaja junto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en la construcción de reservorios, la implementación de tecnología y la identificación de los productos con mayor potencial comercial.

"Tenemos que ver cómo nuestros agricultores pueden producir más, sobre todo hoy que tenemos el reto con el fenómeno El Niño. Es ahí donde, con el ministro de Agricultura, estamos trabajando fuertemente para construir reservorios, llevar tecnología y ver cuáles son los mejores productos para poder llevar adelante y sacarlos a mercados internacionales", sostuvo.

Keiko destaca cifras históricas de exportaciones peruanas

Por otro lado, Fujimori resaltó los resultados alcanzados por el comercio exterior peruano y aseguró que el país registró cifras históricas durante agosto de 2026, con un crecimiento de 36,8 %.

Finalmente, Keiko Fujimori resaltó la importancia de fortalecer la identidad de los productos nacionales a través de la marca Perú y ampliar su presencia en los mercados internacionales. En ese contexto, manifestó su intención de viajar a China para participar en la cumbre APEC y gestionar una reunión bilateral con Xi Jinping, previa autorización del Senado, con el objetivo de impulsar las relaciones comerciales.